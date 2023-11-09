Kamuda yetkili beş sendika, Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak

Kamuda yetkili beş sendika KAMUSEN, KTAMS, KAMU-İŞ, KTOEÖS ve KTÖS, “verilerin doğru zemin üzerinden açıklanmadığı” gerekçesiyle bugün Başbakanlık önünde toplanarak, basın açıklaması yapacak.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Başkanı Metin Atan, KAMUSEN, KTAMS, KAMU-İŞ, KTOEÖS ve KTÖS’ün bugün saat 11.00’de Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Atan yaptığı yazılı açıklamada, “Yoksullaştırma adına çalışanların, asgari ücretlinin doğrudan etkileyen alım gücünü gerçek olmayan verilerle endekslemeye çalışan hükümet İstatistik Kurumu’nu üzülerek görüyoruz ki bu zor şartlarda halkın ve çalışanların alım gücüyle sınır tanımadan yoksullaştırma adına adım atmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda, sendikalar bugün Başbakanlık önünde sepetin güncellenmemiş olması, verilerin doğru zemin üzerinde açıklanmaması gerekçesiyle basın açıklaması yapacak.