Kansoy: Gençlik Konseyi ve Kadın Konseyi kuracağız

Reşat Kansoy, Gençlik Konseyi ve Kadın Konseyi’nin kurulacağının sözünü verdi

Güzelyurt Belediyesi bağımsız başkan adayı Reşat Kansoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile seçilmesi durumunda ‘Güzelyurt Belediyesi Gençlik Konseyi ve Kadın Konseyi’nin kurulacağını açıkladı.

Kansoy, “Demokrasinin güzel bir örneği olarak katılımcı demokrasiyi sözde bırakmayarak, gençlik, kadın, çocuk ve kent konseylerini kuruyoruz…” dedi.

‘Güzelyurt Belediyesi Kadın Konseyi’ne dikkat çeken Kansoy, “Ev ekonomisine katkı için, Köy Kadın Kurslarına destek olmak hem evde çalışan hem de dışarıda emek veren tüm kadınların gücünü, güzelliğini Güzelyurt’a yansıtmak için Kadın Konseyi’ni kuruyoruz” ifadelerini kullandı.