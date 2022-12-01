  • BIST 5.043,98
  • Altın 1072.432
  • Dolar 18.6336
  • Euro 19.5499
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Kansoy: Gençlik Konseyi ve Kadın Konseyi kuracağız

»
Reşat Kansoy, Gençlik Konseyi ve Kadın Konseyi’nin kurulacağının sözünü verdi
Kansoy: Gençlik Konseyi ve Kadın Konseyi kuracağız

Reşat Kansoy, Gençlik Konseyi ve Kadın Konseyi’nin kurulacağının sözünü verdi

Güzelyurt Belediyesi bağımsız başkan adayı Reşat Kansoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile seçilmesi durumunda ‘Güzelyurt Belediyesi Gençlik Konseyi ve Kadın Konseyi’nin kurulacağını açıkladı.

whatsapp-image-2022-11-29-at-19.41.10.jpeg

Kansoy, “Demokrasinin güzel bir örneği olarak katılımcı demokrasiyi sözde bırakmayarak, gençlik, kadın, çocuk ve kent konseylerini kuruyoruz…” dedi.

‘Güzelyurt Belediyesi Kadın Konseyi’ne dikkat çeken Kansoy, “Ev ekonomisine katkı için, Köy Kadın Kurslarına destek olmak hem evde çalışan hem de dışarıda emek veren tüm kadınların gücünü, güzelliğini Güzelyurt’a yansıtmak için Kadın Konseyi’ni kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski sendikacı Adnan Eraslan Lefke Belediye Başkanlığına bağımsız aday30 Kasım 2022 Çarşamba 22:55
  • Çeler tempoyu artırdı... "Hukuksal konularda Girne Mahalli Baro’dan destek alacağız"30 Kasım 2022 Çarşamba 18:49
  • Şenkul: Altmış günde Girne ışıl ışıl olacak!30 Kasım 2022 Çarşamba 18:46
  • İskele'de Dr. Şenol ve CTP heyeti köy ziyareti yaptı30 Kasım 2022 Çarşamba 18:45
  • Arıklı, bir yanda Türkiye ile birlikte hükümet diğer yanda AB ve ABD’nin desteğindeki muhalefet!30 Kasım 2022 Çarşamba 18:41
  • Yeniboğaziçi’ için Şifa Çolakoğlu göreve hazır!30 Kasım 2022 Çarşamba 18:40
  • CTP'den Arter'e ziyaret30 Kasım 2022 Çarşamba 18:33
  • YSK, kamu görevlisi adayların 4 Aralık’ta izne çıkması gerektiğini duyurdu30 Kasım 2022 Çarşamba 17:14
  • Harmancı: “Gençleri sporla buluşturacak alanlar yaratmak çok önemli”30 Kasım 2022 Çarşamba 16:52
  • İncirli: Sporda engellerin aşılabilmesi için birlikte çalışacağız30 Kasım 2022 Çarşamba 16:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti