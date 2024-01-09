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Kar geliyor... Trodos beyaza bürünecek...

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Rum Meteoroji Servisi Troodos’ta bu gece kar veya sulu kar yarın ise kar yağışı beklendiğini açıkladı.
Kar geliyor... Trodos beyaza bürünecek...

Rum Meteoroloji Servisi hava tahmin raporuna göre bugün artan bulut örtüsü, esas olarak batıda, dağlarda ve güney kıyısında yer yer yağmurlar getirecek. Atmosferde zaman zaman pus oluşturacak tozlar gözlenecek. Sıcaklıklar batı ve güneybatı kıyılarda 20C, iç kesimlerde ve geri kalan kıyılarda 21C, yüksek dağlarda ise 10C’ye çıkacak. Rüzgârlar çoğunlukla güneybatıdan 4 Beaufort’a kadar hafif ila orta şiddette, kıyı kesimlerde 5 Beaufort’a kadar orta ila kuvvetli esecek. Deniz dalgalı olacak.

Bu gece boyunca batıda ve kuzeyde aralıklı yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış, yüksek dağlarda ise kar veya sulu kar bekleniyor. Toz havada kalacaktır. Sıcaklıklar iç kesimlerde 7C, güneydoğu ve kuzey kıyılarda 9C, geri kalan kıyılarda 11C, yüksek dağlarda ise 1C’ye düşecek. Rüzgâr çoğunlukla güneyden kuzeybatıya, 4 Beaufort derecesine kadar hafif ve orta şiddette esecek. Deniz dalgalı kalacak.

Çarşamba günü, başlangıçta batı ve kuzeyde, kademeli olarak adanın geri kalanında daha fazla yağmur ve münferit fırtınalar görülecek, Troodos’ta ise kar yağışı bekleniyor. Perşembe günü hava açık başlayacak ve gün ilerledikçe özellikle adanın güney yarısında yağmur bekleniyor. Yağışların Cuma günü akşam saatlerinde sağanak ve batıdan sağanak yağışlarla devam etmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar Çarşamba günü düşecek, haftanın geri kalanında ise sezon ortalamasına yakın sabit kalacak.

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