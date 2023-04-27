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Kardeşinin pasaportunu kullanarak 6 kez ülkeye girip, çıktı

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Üçüz kardeşine olan benzerliğini ülkeye giriş-çıkış yaparken kullanan zanlı soruşturma kapsamında 2 gün tutuklu kalacak.
Kardeşinin pasaportunu kullanarak 6 kez ülkeye girip, çıktı

Girne’de meydana gelen sahtekarlıkla kayıt temini suçundan tutuklanan O.K. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlının 2015 yılından bu yana ülkeye çeşitli tarihlerde giriş çıkış yaptığını, en son 11 Ocak 2022 tarihinde giriş çıkışı olduğunu söyledi.

Polis, zanlının üçüz kardeşine olan benzerliğini kullanarak onun seyahat belgeleri ile giriş çıkış yaptığını, kimliği kullanılan kardeşin Türkiye’de polise giderek ihbar ettiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen yazı ile araştırma başlattıklarını aktardı.

Polis, zanlının 6 kez kardeşine ait pasaportla ülkeye giriş-çıkış yaptığını kaydetti. Polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, yapılan araştırmada zanlının 87 gündür ülkede yasal statüsü olmadığını ifade etti.

Zanlının evinde de arama yapıldığını belirten polis, Türkiye Cumhuriyeti’ne ait pasaportların bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, tutuklanan zanlının muhaceret polislerinin işlem yaparken hata yaptığına dair beyanda bulunduğunu ifade etti.

Polis, ayrıca zanlı ile kardeşinin arasında sorunlar olduğunu da söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadelerin olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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