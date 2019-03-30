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Karpaz bölgesi için yağış uyarısı!

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Karpaz bölgesi için yağış uyarısı!
Karpaz bölgesi için yağış uyarısı!

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Karpaz bölgesi için 50 ile 70 kilogram yağış olmasının beklendiğini duyurdu. Öngörülen miktarda yağış alması halinde ise Karpaz bölgesinde de bazı köylerin olumsuz etkileneceği konusunda uyardı.

OLUŞABİLECEK ACİL DURUMLARDA ULAŞILABİLECEK NUMARALAR

Mehmetçik Belediyesi Ekipleri: 0548 863 6002 ve 0548 863 6008

Sivil Savunma: ALO 101 / 371 27 46-371 27 48

Polis İmdat: 155

İskele Polis Müdürlüğü: 0392 371 23 33

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