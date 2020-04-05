Karpaz Bölgesindeki Kıbrıslı Rumlar Karantinayı Anlattı

Alithia gazetesi, koronavirüs salgını sebebiyle karantinaya alınan Karpaz bölgesinde yaşayan ve “mahsurlar” olarak adlandırılan Kıbrıslı Rumların bazılarıyla, yaşadıkları duruma ilişkin yaptığı röportajlara yer verdi.

Gazete, “Şimdi de Salgın Yüzünden Mahsurlar” başlığını kullanan gazete, “Rizokarpaso” (Dipkarpaz) ve Apostolos Andreas Papazı Papazaharias, “Ayia Triada” (Sipahi) köyü sakini Onufrio Nikola Musii ve her iki köyün muhtarları Mihalis Pandelis ve Yannis Haciyannis’le gerçekleştirdiği telefon görüşmelerini okuyucusuna aktardı.

“Rizokarpaso” (Dipkarpaz) ve Apostolos Andreas Papazı Papazaharias, “Ayia Triada” (Sipahi) köyü sakini Onufrio Nikola Musii ve her iki köyün muhtarları Mihalis Pandelis ve Yannis Haciyannis gazeteye yaptıkları açıklamalarda özetle, şu anda karantinada olduklarını ve durumlarının iyi olduğunu, tüm ihtiyaçlarının ise bir telefonla kapılarına kadar getirildiğini söylediler.

Karpazlı Rumlar açıklamalarında ayrıca, ihtiyaç duydukları ilaçların BM aracılığıyla geldiğini ve her üç köyden sorumlu olan Dipkarpaz kökenli Kıbrıslı Rum hemşire tarafından kapılara bırakılmak suretiyle dağıtıldığını belirterek ihtiyaç duydukları ve eksildikleri bazı şeyleri ise komşularının (Türk ve Laz) kendilerine sağladığını vurguladılar.