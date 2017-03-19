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Kasulidis: “tehditlere rağmen sondajlarda ilerliyoruz”

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Kasulidis: “tehditlere rağmen sondajlarda ilerliyoruz”
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, “Türkiye’nin tehditlerine rağmen sondajlarda ilerlemekten başka seçeneklerinin bulunmadığını” iddia etti.

Kathimerini gazetesine göre, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarına, Türkiye’nin tehditlerine rağmen devam etmekten başka seçeneği bulunmadığını söyledi.

Kasulidis, Türkiye’nin ise tehditlerini ne kadar ileriye taşıyacağına karar vermenin, sondaj şirketlerinin bağlı oldukları büyük devletlerle de karşı karşıya kalacak olmasından ötürü, yine Türkiye’nin elinde olduğunu ifade etti.

Yoannis Kasulidis söyleşisinde, Ege’de Türkiye ile Yunanistan arasında sıcak olay yaşanmasından endişe etmediğini ancak kazaların yaşanabileceğinden korktuğunu belirterek, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın bu konularda soğukkanlı davranmaları gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin Hollanda ve Almanya gibi AB ülkeleriyle yaşadığı gerginliklerin sorulması üzerine Kasulidis, AB’deki büyük ülkelerdeki ve Türkiye’deki seçim süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’nin bu ülkelerle mevcut ilişkisinin büyük oranda düzeleceğine inandığını ifade etti.
Kasulidis, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin bunlarla alakası olmadığını, konunun Türkiye’nin artık belirli adımlar atmaya ne kadar hazır olup olmadığıyla ilgili olduğunu savundu. Kasulidis, müzakerelerden ayrılma sebebinin ciddiyetle bağdaşmamasından ötürü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yakın zamanda müzakere masasına döneceğine inandığını söyledi

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