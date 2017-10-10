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Katalan Bölge Başkanı, Bağımsızlığı askıya almayı önerdi

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Katalan Bölge Başkanı, Bağımsızlığı askıya almayı önerdi
Katalan Bölge Başkanı, Bağımsızlığı askıya almayı önerdi

Katalan Bölge Başkanı Carles Puigdemont, bağımsızlık ilanının Madrid ile görüşmeler yapmak üzere Katalan parlamentosuna getirilmesinin askıya alınmasını önerdi.

Katalan başkanı, bölgenin İspanya ile olan çatışmasının müzakere halinde çözüleceğinden emin olduğunu söyledi.

Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, "Bağımsızlık sürecini askıya almalıyız. İspanya ile müzakere için zaman gerekli. Bağımsızlık için halkın iradesi takip edilecek" açıklamasında bulundu.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, bağımsızlık ilanını görüşmek üzere toplanan parlamentodan süreci askıya almalarını istedi.

Katalonya Parlamentosu'nun oturumunun açılışında bir konuşma yapan Puigdemont, İspanya hükümeti ile diyaloga şans verilebilmesi için bağımsızlık ilanının ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Puigdemont, "Sandıktan bağımsızlığa 'Evet' çıktı. Halkın Katalonya'nın bağımsız bir devlet olması yönünde ortaya koyduğu iradesinin tecelli etmesini istiyorum.

Referandum sonuçlarıyla Katalonya bağımsızlık ilan etme hakkını kazandı" dedi. Katalonya'da 1 Ekim'de düzenlenen referandumda, halkın yüzde 90'ı bağımsızlık yönünde oy kullanmıştı.

İspanya ise bu referanduma sert tepki göstermiş ve oylamayı yasa dışı olarak nitelendirmişti. Puigdemont konuşmasında, Katalonya ve İspanya arasındaki sorunun barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasını umduğunu belirtti.

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