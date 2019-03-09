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Kayıp turisti aramaya giden araç kaza yaptı. İki yaralı

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Lefkoşa’da bugün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı
Kayıp turisti aramaya giden araç kaza yaptı. İki yaralı

Lefkoşa’da bugün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kayıp bir turisti aramaya giden Sivil Savunma’ya ait RHA araç, sirenleri açık bir şekilde kırmızı ışıkta geçerken, başka bir araçla çarpıştı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün 14.30 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mahmut Balcı (E-40), yönetimindeki RHA 4037 plakalı araçla görevli olarak aracının sirenleri açık şekilde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Hamitköy çemberindeki trafik ışıklarına geldiği zaman, kırmızı ışıkta geçerken o esnada çember üzerinden Hamitköy istikametine doğru seyreden Kemal Erdem (E-30) yönetimindeki MG 418 plakalı araca çarptı. MG 418 plakalı araç sürücüsü Kemal Erdem ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Amjad Ali (E-50) kazada yaralandı.

Yaralılar, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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