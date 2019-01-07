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Kendisini reddeden adama 159 bin mesaj attı, ölümle tehdit etti

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Kendisini reddeden adama 159 bin mesaj attı, ölümle tehdit etti
Kendisini reddeden adama 159 bin mesaj attı, ölümle tehdit etti

ABD'nin Phoneix kentinde geçtiğimiz yıl internette tanıştığı ve sadece 1 kez buluştuğu adama 159 bin mesaj gönderen Jacqueline Ades isimli kadın, taciz, tehdit ve gizlice takip etme suçlarından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Ades,  ismi açıklanmayan adamla geçen yaz 'milyoner tanışma uygulaması' aracılığıyla tanıştı. 

 

Ades, bir cilt bakım şirketinde CEO olduğu belirtilen adamla sadece bir kez buluştuktan sonra toplam 159 bin kez mesaj atarak tacizde bulundu.

Adamın şikayeti üzerine, tehdit, taciz gizlice takip etme (stalk) ve mahkemeye mazeretsiz katılma suçlarından tutuklanarak 8 Mayıs'ta cezaevine gönderildi.

 

​Ades'in mesajları arasında "Kanında banyo yapacağım", "Böbreklerinden suşi, el kemiklerinden chopstick yapacağım" gibi tehditler yer alıyor.

Ancak 31 yaşındaki kadın ifadesinde bunların tehditten ziyadet, 'komik' içerikli mesajlar olduğunu savundu.

Tacizlerinde sadece mesajlarla yetinmeyen Ades'in daha önce de mağdur sıfatıyla ifade veren adamın evine habersiz girerek banyo yaptığı ve başka bir gün de iş yerine giderek kendisini 'eşi' olarak tanıttığı belirtildi.

 

Ades, daha önce bir TV kanalına verdiği röportajda bu ısrarcı ve tehditkar tavrını "Onu böylesine çok sevince kendimi düşünmedim ve bu hale geldim" sözleriyle açıklamıştı.

Kefaleti ödemeyen ve hapse giren Ades, gelecek ay hakim karşısına çıkacak. 

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