Keşke hep Play Off oynasalar

Doksan dakika sonunda Süper Lig'in son biletini YBİ aldı. Ama eğer gol yapabilseler Göçmenköy de aynı sevinci yaşayabilirdi.

Esentepe karşılaşmasında gol atamayan Göçmenköy, dün gece de aynı filmi taraftarlarına yaşatınca, Süper Lig umutlarını gelecek sezonlara taşımak zorunda kaldı.

Göçmenköy futbolcuları ellerinden geleni yapıyor ama son vuruşlarda becerikli olacak, çerçeveyi bulacak bir santraforları yok. Bu iş oldukça kilolu olan Arda Özkan ile olacak gibi değil. Bir kez altı pastan boş kaleye şut çekti, onu da üstten dışarı gönderdi.

Adaşı Arda Sözcü, kaç kez ona ve sol kanatta oynayan Murat Gertik'e top taşıdı ama onlar son vuruşları değerlendiremediler. Esentepe karşılaşmasında cezalı olduğu için oynayamayan Murat, top tekniği yüksek, adam geçebilen, gol vuruşları yapabilen çok deneyimli bir futbolcu ama eski hastalığı olan çalım atmadan vazgeçememiş.

Yeni Boğaziçi kazanarak Süper Lig'in son biletini bileğinin hakkı ile aldı.

Akıllı savunma yaptılar, orta sahadan hızla çıkarak ileride Adem'i topla buluşturdular. Adem'e ayrı bir parantez açmak gerekiyor. İnanılmaz özveri ile oynadı. Gol attı, gol pasları verdi, top taşıdı, çok koştu. Yani daha ne yapsın? Aysergi'liler sanırım onun katkısını hiç unutmayacaklar.

Tüm futbolcular çok akılcı oynadılar. özellikle ikinci yarı Göçmenköy üç kişi rakip savunmayı zorlarken, hemen hiç hata yapmadan oynayan dörtlü savunma, kazandıklarında, topu soğukkanlı bir şekilde orta sahaya taşıdılar. Stoper oynayan Ali Özay, kornerden gelen topu filelere göndererek savunmadaki başarısını gol vuruşunda da gösterdi.

İki takımın taraftarları da muhteşemdi. Girne'ye gelerek takımlarını karşılaşma boyunca desteklediler. Şarkılar söylediler, meşaleler yaktılar, neredeyse maç boyunca hiç susmadılar. Maçın 73. dakikasında YBİ tribünlerine giden topu almak için bazı Göçmenköy taraftarları oraya gidince, iki taraf arasında gerginlik yaşandı. Polis kısa sürede önledi ama sahaya giren Göçmenköy taraftarları nedeniyle hakem Mehmet Malek maçı durdurmalıydı. Sayıları oldukça fazla olan bu taraftarların sahanın içine girmesi durumunda polisin onları önlemesi olanaksızdı. Yaklaşık altı dakika süren olaylar nedeniyle sanırım biz dahil kimse maçı izlemedi, hemen herkes taraftarlar arasındaki bu itişmeleri izledi.

Yine de Mehmet Malek mükemmel bir maç yönetti. Sakin davranışları, faullerde hemen olay yerinde bulunması, güler yüzü ile işaretlerini göstermesi, maçın da sakin olmasını sağladı. Tek hatası, Murat Gertik ile Hüseyin arasında yerde başlayan,ayakta devam eden vurmalı, itişmeli kavgayı görememesi oldu. Ancak oyun diğer sahaya taşındığı için arkası dönüktü.