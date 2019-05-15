Kıbrıs Cumhuriyeti yeni vatandaşlık kriterleri bugün yürürlükte

Fileleftheros gazetesi, güney Kıbrıs’ın uygun olmayan kişilere para karşılığı vatandaşlık verdiği iddialar ve AB’den gelen tepkiler sonrasında aldığı kararların bugünden itibaren geçerli olacağını aktardı.
Habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı almak isteyen yabancı yatırımcıların 2 milyon Euro’luk mülk satın alma, 2 milyon Euro’luk yatırımla şirket kurma veya ortak olma, belirlenmiş iki kuruma 75’er bin Euro zorunlu bağışta bulunma, schengen vizesine sahip olma vs. gibi bazı kriterleri yerine getirmesi gerekiyor.
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