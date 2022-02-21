  • BIST 2.021,27
  • Altın 831.841
  • Dolar 13.6472
  • Euro 15.4715
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAdriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

Kıbrıs Türk Edebiyatının Milli Şairi Özker Yaşın, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Düzenlenen Panelle Anıldı

» »
Kıbrıs Türk edebiyatının milli şairi Özker Yaşın, Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen panelle anıldı
Kıbrıs Türk Edebiyatının Milli Şairi Özker Yaşın, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Düzenlenen Panelle Anıldı

Türk dünyasının önemli şairlerinden Özker Yaşın, Yakın Doğu Üniversitesi'nde düzenlenen panelle anıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Gökbulut’un oturum başkanlığı yaptığı panelde, Prof. Dr. Şevket Öznur “Özker Yaşın ve Savaş Gazetesi”, Doç. Dr. Mustafa Yeniasır “Özker Yaşın ve Hüseyin Cavid’in Eserlerinde Vatan Teması”, Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç “Özker Yaşın’ın Romancılığı” ve Metin Turan ise “Kıbrıs’ın Özgünü ve Hafızası Özker Yaşın” başlıklı konuşmalarıyla katkıda bulundu.

ozker-yasin-001.jpg

Ulusal edebiyata katkı koymuş büyük bir sanatçı

Kıbrıs Türk şiirinde serbest nazmın gelişmesinde önemli bir rol oynayan Özker Yaşın’ın aynı zamanda Kıbrıs Türk şiirinde milliyetçilik temasını işleyen önemli şairlerden biri olduğu belirtilen panelde, Özker Yaşın'ın, yazmış olduğu şiirlerde bir sanat kaygısından çok söyleyişe önem verdiği ve şiirleriyle düşmana karşı yiğitçe direndiği vurgulandı. Yaşın, Kıbrıs Türklerinin ulusal edebiyatına katkı koymuş büyük bir sanatçı olarak tanımlandı. Yaşar Nabi Nayır’ın, 1956’da Varlık Yayınları için seçtiği “Yeni Türk Şiiri” serisinin 25’inci kitabı olarak Yaşın’ın “Limanda Bir Gemi” kitabının yayımlanmasının ise Kıbrıs Türk şiiri açısından bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

ozker-yasin-paneli.jpg

Kıbrıs Türklerinin verdiği mücadeleyi destanlaştırdı

Lirik ve epik şiirleriyle Kıbrıs Türklerinin verdiği mücadeleyi destanlaştıran Özker Yaşın, Kıbrıs’ın Millî Şairi olarak tanındı. Özker Yaşın’ın; “Ol Âlem”, “Bayraktar Destanı”, “Kıbrıs’tan Atatürk’e”, “Limanda Bir Gemi”, “Namık Kemal Kıbrıs’ta”, “Kıbrıs Mektubu”, “Mehmetçik Kıbrıs’ta”, “Babil Daha Uzakta”, “Atatürk’e Saygı Duruşu”, “Kanlı Kıbrıs”, “Oğlum Savaşa Mektuplar”, “Hödükname”, “Kıbrıs’ta Bayrak”, “Kıbrıs Benim Vatanım (Tüm Şiirler-1)”, “Önce Kuşlar Uyanır (Tüm Şiirler-2)”, “Yüreğimin Yarısı Sende (Son Şiirler-I)”, “Akdeniz’de Bir Ada (Son Şiirler-II).” isimli şiir kitaplarının yanında, basılmış romanları ve oyunları da vardır. Gerek Kıbrıs’ı anlatan şiirleriyle gerekse diğer şiirleriyle Özker Yaşın, Kıbrıs Türk şiiri içerisinde önemli bir yeri olan büyük bir şairdir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • OSTİM Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e Fahri Doktora Unvanı13 Şubat 2022 Pazar 10:46
  • YDÜ’de “American Corner” Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Başladı09 Şubat 2022 Çarşamba 16:44
  • “Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti” Dergisinin İlk Sayısı Yayınlandı08 Şubat 2022 Salı 17:03
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Başvurular Devam Ediyor07 Şubat 2022 Pazartesi 16:34
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin yarıyıl tatili için özel olarak hazırladığı Şubat Dönemi eğitimleri kayıtları devam ediyor04 Şubat 2022 Cuma 19:41
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora kayıtları başladı04 Şubat 2022 Cuma 16:13
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları Başladı02 Şubat 2022 Çarşamba 17:16
  • Yakın Doğu Üniversitesi, 450 Öğrencisi Için Düzenlediği Mezuniyet Törenleri Tamamlandı01 Şubat 2022 Salı 16:02
  • Yakın Doğu Üniversitesi’ nde Mezuniyet Coşkusu Devam Ediyor30 Ocak 2022 Pazar 15:12
  • Yakın Doğu Üniversitesi, Kurulumunu Tamamladığı Genom Analiz Laboratuvarı İle Genetik Analizlerde KKTC' nin Dışa Bağımlığına Son Verdi28 Ocak 2022 Cuma 18:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti