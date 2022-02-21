Kıbrıs Türk edebiyatının milli şairi Özker Yaşın, Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen panelle anıldı

Türk dünyasının önemli şairlerinden Özker Yaşın, Yakın Doğu Üniversitesi'nde düzenlenen panelle anıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Gökbulut’un oturum başkanlığı yaptığı panelde, Prof. Dr. Şevket Öznur “Özker Yaşın ve Savaş Gazetesi”, Doç. Dr. Mustafa Yeniasır “Özker Yaşın ve Hüseyin Cavid’in Eserlerinde Vatan Teması”, Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç “Özker Yaşın’ın Romancılığı” ve Metin Turan ise “Kıbrıs’ın Özgünü ve Hafızası Özker Yaşın” başlıklı konuşmalarıyla katkıda bulundu.

Ulusal edebiyata katkı koymuş büyük bir sanatçı

Kıbrıs Türk şiirinde serbest nazmın gelişmesinde önemli bir rol oynayan Özker Yaşın’ın aynı zamanda Kıbrıs Türk şiirinde milliyetçilik temasını işleyen önemli şairlerden biri olduğu belirtilen panelde, Özker Yaşın'ın, yazmış olduğu şiirlerde bir sanat kaygısından çok söyleyişe önem verdiği ve şiirleriyle düşmana karşı yiğitçe direndiği vurgulandı. Yaşın, Kıbrıs Türklerinin ulusal edebiyatına katkı koymuş büyük bir sanatçı olarak tanımlandı. Yaşar Nabi Nayır’ın, 1956’da Varlık Yayınları için seçtiği “Yeni Türk Şiiri” serisinin 25’inci kitabı olarak Yaşın’ın “Limanda Bir Gemi” kitabının yayımlanmasının ise Kıbrıs Türk şiiri açısından bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

Kıbrıs Türklerinin verdiği mücadeleyi destanlaştırdı

Lirik ve epik şiirleriyle Kıbrıs Türklerinin verdiği mücadeleyi destanlaştıran Özker Yaşın, Kıbrıs’ın Millî Şairi olarak tanındı. Özker Yaşın’ın; “Ol Âlem”, “Bayraktar Destanı”, “Kıbrıs’tan Atatürk’e”, “Limanda Bir Gemi”, “Namık Kemal Kıbrıs’ta”, “Kıbrıs Mektubu”, “Mehmetçik Kıbrıs’ta”, “Babil Daha Uzakta”, “Atatürk’e Saygı Duruşu”, “Kanlı Kıbrıs”, “Oğlum Savaşa Mektuplar”, “Hödükname”, “Kıbrıs’ta Bayrak”, “Kıbrıs Benim Vatanım (Tüm Şiirler-1)”, “Önce Kuşlar Uyanır (Tüm Şiirler-2)”, “Yüreğimin Yarısı Sende (Son Şiirler-I)”, “Akdeniz’de Bir Ada (Son Şiirler-II).” isimli şiir kitaplarının yanında, basılmış romanları ve oyunları da vardır. Gerek Kıbrıs’ı anlatan şiirleriyle gerekse diğer şiirleriyle Özker Yaşın, Kıbrıs Türk şiiri içerisinde önemli bir yeri olan büyük bir şairdir.