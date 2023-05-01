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Kıbrıs'ta İsveçli turist feci şekilde can verdi

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Kıbrıs'ta İsveçli turist feci şekilde can verdi
Kıbrıs'ta İsveçli turist feci şekilde can verdi

İsveçli bir turistin Aya Napa’da “Silies” (mağaralar)  bölgesindeki “aşıklar köprüsü” olarak bilinen noktadan 10 metre derinliğindeki kayalığa düşerek feci şekilde can verdiği bildirildi.

 

Alithia’nın haberine göre Cumartesi günü 18.30’da bir kişinin fotoğraf çekmeye çalışırken kayalıklara düştüğü ihbarını alan polis ve itfaiye, düşen kişinin cansız bedenini kayalıklardan çıkardı. Yapılan inceleme sonucunda ölen kişinin 49 yaşındaki İsveçli turist olduğu anlaşıldı.

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