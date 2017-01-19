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KİP tüzüğü gizli belgelerin 100 sene ve üzeri gizli tutulmasını öngörüyor

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KİP tüzüğü gizli belgelerin 100 sene ve üzeri gizli tutulmasını öngörüyor
Rum İstihbarat Teşkilatı’nın (KİP) geçen yıl yapılan yeni yasası gizli belgelerin 30 yıl gizli tutulmasını, hazırlanan teşkilat tüzüğü ise bu sürenin çok daha uzun olmasını öngörüyor.

Fileleftheros’un “KİP Belgeleri Karanlıkta… Belgelerin Gizliliğinin 30, 50, 75 ve 100  Yıl Sonra  Kaldırılması”  başlıklı haberine göre, KİP tüzüğünün dün görüşülmeye başlandığı Meclis Kurumlar Komitesi’nde üyelerin büyük bölümü, tüzükte öngörülen sürelere itiraz ederek, gizli belgelerin geçen yıl kabul edilen yasada olduğu gibi 30 sene sonunda kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Kurumlar Komitesi’nin toplantısının ardından tüzük, değiştirilmek üzere Adalet Bakanlığı’na geri gönderildi.

KİP Başkanı Kiriakos Kuros, görüşmeye açılan tüzüğün öngördüğü sürelerin, komite üyelerinin talep ettiği süreye yaklaştırılması maksadıyla tüzük metni üzerinde çalışma yapacak.

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