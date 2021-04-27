Kiprianu: "5+BM'de ortaya koyulacak çabaya AKEL olumlu yönde katkı koyacaktır"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Astra radyosuna yaptığı açıklamada Rum Lider Nikos Anastasiadis’in gayri resmi beşli konferansta yapacağı konuşmanın Ulusal Konsey üyelerine verilmediğini söyledi.
Özlü müzakerelerin yeniden başlaması perspektifinin canlı tutulması hedefiyle Cenevre’ye gidilmesi gerektiğini söyleyen Kiprianu, Cenevre’de yaşanması olası gelişmeler hakkında duyduğu büyük endişeyi ifade ederek, Anastasiadis'in Crans Montana sonrasında sergilediği tutumlarla büyük sorumluluğunun olduğuna işaret etti.
Kiprianu “Kıbrıs sorununun çözümü için özlü müzakerelerin yeniden başlaması yönünde beşli konferansta ortaya koyulacak çabaya AKEL olumlu yönde katkı koyacaktır” dedi.
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