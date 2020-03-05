  • BIST 112.566
  • Altın 322,284
  • Dolar 6,0976
  • Euro 6,8014
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Kiprianu Büyükelçileri Bilgilendirdi

» »
Kiprianu Büyükelçileri Bilgilendirdi
Kiprianu Büyükelçileri Bilgilendirdi

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Güney Kıbrıs’taki büyükelçilerle görüşerek Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin faaliyetleri ve doğalgazla ilgili bilgilendirme yaptığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Kiprianu, dün akşam yapılan görüşmede, Kıbrıs sorununun artık enerji konusuyla ve Doğu Akdeniz’deki diğer önemli konularla bağlandığını kaydederken, Doğu Akdeniz’de keşfedilen hidrokarbon yataklarının, küresel enerji piyasasında stabil olmayan durumla bağlantılı olarak, bölge için hem büyük perspektifler, hem de büyük tehlikeler doğurduğunu söyledi.

Habere göre Kiprianu, Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları aleyhindeki kışkırtıcılığı ile saldırganlığının arttığını” iddia ederek, bölgede lider rol üstlenmek isteyen Türkiye’nin, Suriye, Libya ve Yunanistan’a saldırılarını artırdığını öne sürdü.

Rum Yönetimi’nin komşu ülkelerle yaptığı üçlü işbirliği anlaşmalarınınve yabancı enerji şirketlerinin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ni korumadığının görüldüğünü ifade eden Kiprianu, AB’nin Türkiye aleyhinde aldığı tedbirlerin de “Türk kışkırtıcılığının büyüklüğüyle” eşdeğer olmadığına işaret etti.
Habere göre Kiprianu, Maraş konusuna da değinerek, Maraş’ın Rum idaresine geçmemesi halinde çözüm olmayacağını savundu.

Başbakan Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından Maraş’ın KKTC idaresi altında açılmasına dair “oldukça kışkırtıcı eylemlerin” ileriye götürüldüğünü öne süren Kiprianu, Maraş’ın KKTC idaresi altında açılmasının, Kıbrıs sorununun çözüm perspektiflerine “mezar taşı” olacağını ve gerek Kıbrıs, gerekse tüm bölge için zincirleme sonuçlar doğuracağını iddia etti.

Gazete, Kiprianu’nun devamla, partisinin Doğu Akdeniz’deki doğalgazın değerlendirilmesiyle ilgili tezlerini aktararak, doğalgazın Kıbrıs sorununun çözümü için baskı unsuru ve teşvik olmasını arzuladığını belirttiğini yazdı.
Kıbrıs sorununa uzlaşılmış zemin ve çerçevede bulunacak çözümün, Türkiye’ye de faydalı olacağına işaret eden Kiprianu, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’in enerji haritasında yer almak istediğini; ancak bunu askeri nüfuz ve “güçlü olanın haklı olduğu” mantığıyla elde edemeyeceğini ifade etti.

Habere göre Kiprianu, Türkiye’nin çözüm ilkelerine ve uluslararası hukuka saygı göstermesi halinde, ilişkilerin düzeleceğini söyledi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Limasol'da Cyprus Tımes Binasına Bomba04 Mart 2020 Çarşamba 18:21
  • 101 Suriyeli Mülteci Güney'e Çıktı (video)04 Mart 2020 Çarşamba 18:11
  • Anastasiadis: “Yeşil Hat’tan organize edilen göçmen akışıyla ilgili tedbir şart”04 Mart 2020 Çarşamba 17:21
  • AP Üyeleri Kızılyürek İle Yeorgiou Avrupa Komisyonu’na Yazılı Soru Önergesi Gönderdi04 Mart 2020 Çarşamba 17:10
  • Güney Kıbrıs’ta İşsizlik Oranı Yüzde 604 Mart 2020 Çarşamba 15:50
  • Yaşlı Çift Uyuşturucu Tasarrufundan Tutuklandı04 Mart 2020 Çarşamba 15:46
  • Nuris: Geçiş kapılarının bir süre daha kapalı kalma olasılığı büyük04 Mart 2020 Çarşamba 15:43
  • Anastasiadis Kıbrıs’ın Nüfus Yapısının Türkiye Tarafından Değiştirilmeye Çalışıldığı İddiasında Bulundu04 Mart 2020 Çarşamba 15:32
  • Nuris: “geçiş kapılarının bir süre daha kapalı kalması olasılığı büyük”04 Mart 2020 Çarşamba 15:08
  • Apoel Taraftarından Nazi Selamı04 Mart 2020 Çarşamba 15:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti