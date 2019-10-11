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Kiprianu Sinn Fein partisi’nin Brüksel’deki etkinliğine katıldı

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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, temaslarda bulunduğu Brüksel’de, İrlanda’nın Sinn Fein partisi ile Avrupa Sol Grubu’nun düzenlediği “İrlanda Birliği” isimli etkinliğe katıldığı belirtildi.
Kiprianu Sinn Fein partisi’nin Brüksel’deki etkinliğine katıldı

Ηaravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunu ile İrlanda meselesinin farklı iki durum olmasına karşın, analiz yapmalarının kolaylaşması  açısından önemli benzerliklerin bulunduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Kiprianu, Kıbrıs’taki durumun farklı olduğunu, “Ada’nın büyük bir bölümünün Türkiye’nin işgali altında olduğunu”  dile getirdi.

Kiprianu, 2003 yılında sınır kapılarının açılmasına, 2004 yılında Yeşil Hat tüzüğünün yürürlüğe girmesine, insanlar arasındaki iletişim/temasın ve ticaretin  kolaylaşmasına karşın, bölünmüşlük ve AB müktesebatının uygulanmamasının, Kıbrıs sorununun çözümlenmesine ve Ada’nın yeniden birleşmesine kadar çözümlenemeyeceğini ifade etti.

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