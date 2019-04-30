Kiprianu’nun söyleşisi

Kiprianu, Güney Kıbrıs’ın başta ABD’yle ilişkileri ve diğer dış politika uygulamalarını eleştirdiği söyleşisinde ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Söz konusu tasarının ambargonun kaldırılması karşılığında, Güney Kıbrıs’taki Rus yatırımlarının kayda alınması ve mevcut tüm silahların elden çıkarılarak sadece ABD’den silah alımını da öngördüğünü belirten Kiprianu, bu unsurların hükümet tarafından dile getirilmediğini ifade etti.

Kiprianu söyleşisinde AB’ye yönelik de eleştirilerde bulundu ve AB’nin askeri bir hal almaya başladığını ve NATO’yla işbirliğinde ilerlediğini belirterek “istediğimiz AB bu değil, farklı bir Avrupa istiyoruz” şeklinde konuştu.