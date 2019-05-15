Kırmızı Göl’de bir beton blok daha bulundu

Güney Kıbrıs’ta işlenen seri cinayet olayı kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde dün, Kırmızı Göl’de yapılan aramalarda bir beton bloğa daha rastlandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, soruşturmada görev yapan dalgıcın dün, yeniden göle daldığını, fakat beton blok dışında herhangi bir şey bulamadığını yazdı.

Gazete, beton bloğun incelenmek üzere gölden çıkarıldığını kaydetti.

Haberde, robot kamerada dün, teknik bir arıza meydana geldiği, bu nedenle de arama çalışmalarının dalgıçlar vasıtasıyla devam ettiği belirtilirken, Sonar cihazı ile İspanyol kullanıcısının da, görevlerini tamamladıkları için dün, adadan ayrıldığı ifade edildi.