  • BIST 87.640
  • Altın 249,929
  • Dolar 6,0154
  • Euro 6,7319
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Kırmızı Göl’de bir beton blok daha bulundu

» »
Güney Kıbrıs’ta işlenen seri cinayet olayı kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde dün, Kırmızı Göl’de yapılan aramalarda bir beton bloğa daha rastlandığı bildirildi.
Kırmızı Göl’de bir beton blok daha bulundu

Alithia gazetesi, soruşturmada görev yapan dalgıcın dün, yeniden göle daldığını, fakat beton blok dışında herhangi bir şey bulamadığını yazdı.

Gazete, beton bloğun incelenmek üzere gölden çıkarıldığını kaydetti.

Haberde, robot kamerada dün, teknik bir arıza meydana geldiği, bu nedenle de arama çalışmalarının dalgıçlar vasıtasıyla devam ettiği belirtilirken, Sonar cihazı ile İspanyol kullanıcısının da, görevlerini tamamladıkları için dün, adadan ayrıldığı ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis, Rum “MEB”İ için şaibeli bölge diyen Duncan’a ateş püskürdü15 Mayıs 2019 Çarşamba 12:40
  • Kıbrıs Cumhuriyeti yeni vatandaşlık kriterleri bugün yürürlükte15 Mayıs 2019 Çarşamba 12:36
  • Rum milyarder Karayipler’de hintkenevirinden tutuklandı15 Mayıs 2019 Çarşamba 12:34
  • Güney Kıbrıs’a turist akışında azalma15 Mayıs 2019 Çarşamba 12:32
  • Çerkez Korkmaz’ın iadesi için Almanya’dan bir kez daha izahat istendi14 Mayıs 2019 Salı 12:42
  • “Şüpheli mezar” köyü karıştırdı14 Mayıs 2019 Salı 12:41
  • Türkiye gerilimi tırmandırıyor iddiası13 Mayıs 2019 Pazartesi 14:04
  • Keti Kliridis’ten Kızılyürek’e destek13 Mayıs 2019 Pazartesi 12:00
  • Seri cinayet katili drone kullanmış11 Mayıs 2019 Cumartesi 15:59
  • Yılmaz Gümüş Rumlar'a dert oldu11 Mayıs 2019 Cumartesi 13:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti