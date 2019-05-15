Kırmızı Göl’de bir beton blok daha bulundu

Alithia gazetesi, soruşturmada görev yapan dalgıcın dün, yeniden göle daldığını, fakat beton blok dışında herhangi bir şey bulamadığını yazdı.
Gazete, beton bloğun incelenmek üzere gölden çıkarıldığını kaydetti.
Haberde, robot kamerada dün, teknik bir arıza meydana geldiği, bu nedenle de arama çalışmalarının dalgıçlar vasıtasıyla devam ettiği belirtilirken, Sonar cihazı ile İspanyol kullanıcısının da, görevlerini tamamladıkları için dün, adadan ayrıldığı ifade edildi.
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