  • BIST 7874.18
  • Altın 1804.528
  • Dolar 28.4657
  • Euro 30.4709
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİsrail Gazze'ye bir aydır bomba yağdırıyor

Kırmızı: İskele Sanayii Bölgesi Örnek olacak…

» »
İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İEZB), daha önce duyurduğu İskele Küçük Sanayi Sitesi’ndeki genel temizlik çalışmalarına başladı.
Kırmızı: İskele Sanayii Bölgesi Örnek olacak…

İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, konuyla ilgili açıklamasında ‘yeşil alan’ olarak ayrılan bölgede İskele Belediyesi ekipleri tarafından temizlik çalışması yapıldığını ve söz konusu alan için güzel bir proje yapılması için düğmeye bastıklarını söyledi.

Kırmızı ayrıca, çalışmalar tamamlandığında İskele Küçük Sanayi Sitesi’nin ülkede, örnek sanayi bölgesi olmasını hedeflediklerinin altını çizdi.

İEZB, ESNAF VE ZANAATKARIN YANINDA

İskele’de esnaf ve zanaatkarın her şartta yanında olan, olumsuzluklara rağmen esnafın ayakta durabilmesi için var gücüyle çalışan İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, yine esnaf için kolları sıvadı ve İskele Küçük Sanayi Sitesi’nde, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun katkılarıyla temizlik çalışması başlattı. Söz konusu sitede bulunan ancak daha önce herhangi bir işlem yapılmayan yeşil alanın temizlenmesiyle başlayan çalışmalar, söz konusu yeşil alan için proje oluşturulmasıyla devam edecek. Proje ortaya çıktığında ise ilk olarak ağaç dikimi ve yeşillendirme çalışması yapılacak.

3-013.jpeg

KIRMIZI: “TEMİZ ÇEVRE, TEMİZ ÜRETİM, TEMİZ SANAYİ BÖLGESİ”

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı da söz konusu temizlik seferberliği ile ilgili açıklamada bulundu. “Temiz çevre, temiz üretim, temiz sanayi bölgesi” diyen Kırmızı, çalışmalar tamamlandığında İskele Küçük Sanayi Sitesi’nin ülkede, örnek sanayi bölgesi olmasını hedeflediklerini söyledi. Kırmızı yapılan ve yapılacak temizlik çalışmalarıyla ilgili olarak şunlara yer verdi: “İskele Küçük Sanayi Sitesi’nde temizlik seferberliğimiz başladı. Çalışmalar ilk olarak site içerisinde bulunan yeşil alanın ölçümüyle başladı. Ardından da yeşil alanın temizliği yapıldı. Alanın temizlenmesiyle birlikte bu alanın değerlendirilmesi için güzel bir proje yapılması için düğmeye bastık.  Söz konusu proje her ne olursa olsun ilk etapta alanda ağaç dikimi ve yeşillendirme çalışması olacak. Ayrıca sanayi bölgesindeki refüjlerin temizlenmesi ve düzenlenmesi de yapılacak işlemler arasında”

KIRMIZI: “ÖRNEK SANAYİ BÖLGESİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

Serkan Kırmızı, söz konusu temizlik seferberliği ile İskele Küçük Sanayi Sitesi’ni ülkede örnek sanayi bölgesi olarak hedeflediklerini de sözlerine ekleyerek devamında şunlara yer verdi: “İskele Küçük Esnaf Sanayi Sitesinde ‘ Temiz Çevre! Temiz Üretim! Temiz Sanayi Bölgesi’ sloganı ile başlattığımız çalışmalar bittiği zaman hem düzenli hem temiz hem de ülkede örnek bir sanayi bölgesi olacak. Ayrıca çöp konteynerlerini artırmanın yanında geri dönüşüm çöp toplama yerleri için de gerekli çalışmaları başlattığımızı gururla söyleyebiliriz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele’de Farkındalık Yaratıldı28 Ekim 2023 Cumartesi 11:42
  • İskele Çemberi-Lefkoşa arasında gidiş yönünde Pazar günü çalışma yapılacak27 Ekim 2023 Cuma 18:06
  • Tuzluca kavşağı ile Kalecik kavşağı arasında asfaltlama yapılacak22 Ekim 2023 Pazar 12:41
  • Karpaz'da Kanunsuz Avlanmak22 Ekim 2023 Pazar 09:57
  • İskele'de Hırsızlık: Cam ve Alüminyum Raf Dolapları Çalındı.19 Ekim 2023 Perşembe 13:58
  • Yarın ve Cuma Günü İçin Hava Tahminleri: Yağışlı Günler Bekleniyor18 Ekim 2023 Çarşamba 14:40
  • Hırsızlık ve Mülke Tecavüz Olayı: Soruşturma Başlatıldı18 Ekim 2023 Çarşamba 11:23
  • CTP Vekili Kürşat... "İskele'de modern varoşlaşma yaşanıyor"17 Ekim 2023 Salı 14:07
  • İskele'de öğretmenler ve veliler yürüyüş yaptı...17 Ekim 2023 Salı 08:29
  • Gazimağusa ve İskele’nin bazı bölgelerinde bugün elektrik kesintisi olacak16 Ekim 2023 Pazartesi 08:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti