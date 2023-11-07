Kırmızı: İskele Sanayii Bölgesi Örnek olacak…

İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, konuyla ilgili açıklamasında ‘yeşil alan’ olarak ayrılan bölgede İskele Belediyesi ekipleri tarafından temizlik çalışması yapıldığını ve söz konusu alan için güzel bir proje yapılması için düğmeye bastıklarını söyledi.

Kırmızı ayrıca, çalışmalar tamamlandığında İskele Küçük Sanayi Sitesi’nin ülkede, örnek sanayi bölgesi olmasını hedeflediklerinin altını çizdi.

İEZB, ESNAF VE ZANAATKARIN YANINDA

İskele’de esnaf ve zanaatkarın her şartta yanında olan, olumsuzluklara rağmen esnafın ayakta durabilmesi için var gücüyle çalışan İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, yine esnaf için kolları sıvadı ve İskele Küçük Sanayi Sitesi’nde, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun katkılarıyla temizlik çalışması başlattı. Söz konusu sitede bulunan ancak daha önce herhangi bir işlem yapılmayan yeşil alanın temizlenmesiyle başlayan çalışmalar, söz konusu yeşil alan için proje oluşturulmasıyla devam edecek. Proje ortaya çıktığında ise ilk olarak ağaç dikimi ve yeşillendirme çalışması yapılacak.

KIRMIZI: “TEMİZ ÇEVRE, TEMİZ ÜRETİM, TEMİZ SANAYİ BÖLGESİ”

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı da söz konusu temizlik seferberliği ile ilgili açıklamada bulundu. “Temiz çevre, temiz üretim, temiz sanayi bölgesi” diyen Kırmızı, çalışmalar tamamlandığında İskele Küçük Sanayi Sitesi’nin ülkede, örnek sanayi bölgesi olmasını hedeflediklerini söyledi. Kırmızı yapılan ve yapılacak temizlik çalışmalarıyla ilgili olarak şunlara yer verdi: “İskele Küçük Sanayi Sitesi’nde temizlik seferberliğimiz başladı. Çalışmalar ilk olarak site içerisinde bulunan yeşil alanın ölçümüyle başladı. Ardından da yeşil alanın temizliği yapıldı. Alanın temizlenmesiyle birlikte bu alanın değerlendirilmesi için güzel bir proje yapılması için düğmeye bastık. Söz konusu proje her ne olursa olsun ilk etapta alanda ağaç dikimi ve yeşillendirme çalışması olacak. Ayrıca sanayi bölgesindeki refüjlerin temizlenmesi ve düzenlenmesi de yapılacak işlemler arasında”

KIRMIZI: “ÖRNEK SANAYİ BÖLGESİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

Serkan Kırmızı, söz konusu temizlik seferberliği ile İskele Küçük Sanayi Sitesi’ni ülkede örnek sanayi bölgesi olarak hedeflediklerini de sözlerine ekleyerek devamında şunlara yer verdi: “İskele Küçük Esnaf Sanayi Sitesinde ‘ Temiz Çevre! Temiz Üretim! Temiz Sanayi Bölgesi’ sloganı ile başlattığımız çalışmalar bittiği zaman hem düzenli hem temiz hem de ülkede örnek bir sanayi bölgesi olacak. Ayrıca çöp konteynerlerini artırmanın yanında geri dönüşüm çöp toplama yerleri için de gerekli çalışmaları başlattığımızı gururla söyleyebiliriz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.”