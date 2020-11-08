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Kitap okuma alışkınlığı çocuklara küçük yaşlarda kazandırılmalı

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LAÜ Akademisyeni Çağanağa Dünya “Çocuk Kitapları Haftası” nedeniyle açıklama yaptı
Kitap okuma alışkınlığı çocuklara küçük yaşlarda kazandırılmalı

  Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Çağanağa “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” dolayısıyla açıklamalarda bulunarak, detaylı bilgiler aktardı.

   “Bir kitap ile farklı dünyaların kapılarını açar, bilinmeyen coğrafyalara gider, bilinmeyen hayatlara dokunuruz” diyen Çağanağa okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap sevgisini arttırmak için, her yıl Kasım ayının ikinci haftasının, "Çocuk Kitapları Haftası" olarak kutlandığını belirtti. Bu haftanın düzenlenme amaçlarından birinin çocuklara kitap okuma sevgisi kazandırmasının yansıra daha çok ve kaliteli çocuk kitabı yazılmasını sağlamak olduğunu ifade eden Çağanağa, “Tabii ki bu amaçlarla sınırlı olmayan haftada anne ve babalar, çocuklarını kitap almaya yönlendirebilir, çocuklara, evlerinde, kendi kitaplıklarını kurmaya teşvik edebilir, okul ve sınıf kitaplıkları zenginleştirilebilir, çocuk kütüphanelerinin sayısı arttırılabilir, ders kitapları dışındaki kitapların da okunması sağlanabilir, kitap okuma, not ve özet çıkarma teknikleri hakkında çocuklar bilinçlendirilebilir, yeni çıkan çocuk yayınlarının takibi sağlanabilir, yazarlarla çocuklar imza günlerinde buluşturulabilir” dedi.

Çocuk kitapları çocukların duygu ve düşünce dünyasını geliştirir

   “Kitaplar zamanımızı değerlendiren birer arkadaştır. Kitaplarla arkadaşlık küçük yaşta başlarsa bu güzel alışkanlık büyüyünce de sürer gider. Kitaplar doğruyu, güzeli, iyiyi, yararlıyı bulmamıza yardım eder. Kitaplar yaşamı sevdirir. Dünyayı güzelleştirir. İçimizi aydınlatır. Yazarlar, kitaplar aracılığıyla yüz binlerce insana seslenirler. Yazarın düşünceleri, kitaplar aracılığıyla ülkeden ülkeye yayılır. Bilgiler en uzak yerlere ulaşır. Yazarla okuyucu arasında bir bağ kurulur. Bir yakınlık sağlanır” diyen Çağanağa, çocuk kitaplarının çocuklara bilgi vermenin yanında çocukların duygu ve düşünce dünyasını geliştirdiğini belirtti.

   “Okulda olduğu kadar, hayatta da başarının en önde gelen şartlarından biri okumaktır” diyerek sözlerine devam eden Çağanağa, “Yüzyılların deneme ve araştırma ürünlerinden faydalanmak; uygarlık seviyesi yüksek ve kültürlü bir birey olabilmek için çok ama çok okumalı, okullarda verilen kitaplar ile yetinmeyip hayatımıza yön verecek kitapları okumalıyız. Uygarlık nedir dersek, bizden önceki nesillerin oluşturup biriktirdiği bilgi, birikim ve hatıraların birer toplamıdır. Bizler, uygarlığa işte o kuşakların kitaplarını okumakla girebiliriz. Hayatımızda hiçbir şey hiçbir deneyim okumanın yerini tutmaz tutamaz. Eğer kültürlü bir insan bir birey olmak istiyorsak bunun ilk yolu bol bol okumaktır. Kitap ilim sahibi olmanın yanı sıra irfan sahibi olmamıza da yardımcı olur. Bilmek önemlidir. Ancak bildiğini uygulamak ancak kalıcı bilgiler edinme ile gerçekleşir. Kitap okuyan bir insan eskiye nazaran çok daha akıllıca hareket etmeye başlar. Hayatı daha derin duygularla hissetmeyi bir başarı noktası olarak görür” dedi.

   Çağanağa, “Küçük yaşlardan başlanılan kitap okuma alışkanlığı hem bireysel gelişime katkı sağlar hem de çocuğun kişilik oluşumunda etkilidir” diyerek kitap okuma alışkınlığının çocuklara küçük yaşlarda kazandırılabileceğini dile getirdi.

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