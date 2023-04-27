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Kız arkadaşını darp etti!

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Girne'de meydana gelen olayda, kız arkadaşını darp ederek, ölümle tehdit eden zanlı soruşturma kapsamında 2 gün tutuklu kalacak.
Kız arkadaşını darp etti!

Girne’de meydana gelen ‘Yaralama’, ‘Şiddet tehdidi’ ve ‘Ciddi darp’ suçlarından tutuklanan S.Ç. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hatice Şanverdi, zanlının 2022 yılı Haziran ayı içerisinde araçta oldukları esnada kız arkadaşıyla tartıştığını, “Benden ayrılırsan seni öldürürüm” dediğini ve saçlarından çekerek darp ettiğini ifade etti.

Polis, zanlının 2023 yılı Nisan ayı içerisinde ise kız arkadaşına verdiği 600 bin lirayı geri istediğini ve bu nedenle yeniden tartıştıklarını aktardı.

Şanverdi, araç içerisinde kız arkadaşı ile tartışan zanlının kırık ampulü çakmak ile ısıtarak, genç kadının karnını çizdiğini belirterek, Nisan ayı içerisinde yine zanlının tartıştığı kız arkadaşının boynuna bıçak dayadığını, parasını vermeden kendisinden ayrılamayacağını söylediğini kaydetti. 

Polis, yine Nisan ayı içerisinde zanlının evde oldukları bir esnada kız arkadaşıyla kavga ettiklerini, kaçmaya çalışan kadını yakalayıp başını bahçe kapısına defalarca vurarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Olayın bilgilerine 25 Nisan tarihinde geldiğini belirten Şanverdi, şikayetçi kadının doktor kontrolünden geçirilerek darp raporu alındığını belirtti.

Şanverdi, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını aktararak, 2 gün süre talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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