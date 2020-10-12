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KKTC Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları Rum Manşetlerinde

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İlk turu dün gerçekleştirilen KKTC Cumhurbaşkanı seçiminden çıkan sonuç bugünkü Rum gazetelerinin manşetlerinde yer buldu.
KKTC Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları Rum Manşetlerinde

İlk turu dün gerçekleştirilen KKTC Cumhurbaşkanı seçiminden çıkan sonuç bugünkü Rum gazetelerinin manşetlerinde yer buldu.


Gazeteler haberlerini şu başlıklarla aktardı
Fileleftheros: “Akıncı Baskıya Dayandı…
Ersin Tatar İle Son Mücadele Gelecek Pazar…
Belirleyici Erhürman Olacak…
Tarihî Düşük Katılım” ve “Anahtar Erhürman’ın Elinde” 

Alithia: “Cumhurbaşkanını’ Erhürman Çıkarıyor…
Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Dünkü Oylamadan Seçimlerin İkinci Turunun Belirleyicisi Olarak Çıktı… Önümüzdeki Pazar Günkü Gladyatörler Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı. Dünkü Seçimde Akıncı’nın Yüzde 29,84 Oranına Karşılık Ersin Tatar Yüzde 32,35 kaydetti.  Erhürman Yüzde 21,68 İle Üçüncü”

Politis: “Tatar-Akıncı Çekişmesinde Öngörülemez İkinci Tur… Erdoağan’ın Müdahalesi Kıbrıslı Türkleri Manipüle Etmeye Yetmedi” ve “Favorisi Olmayan ‘Seçim’ Savaşı”

Haravgi: “Kritik Çözüm Mü Taksim Mi Savaşı”  

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