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KKTC' üzerinden Hollanda'ya kaçmıştı: Uyuşturucu taciri Rum Hollanda’da yakalandı

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Rum tarafında işlettiği kafeteryada uyuşturucu sattığı 18 yaşındaki gencin ölümü sonrasında yurt dışına kaçan Haralambos Sakkos (39) isimli Rum perşembe günü Hollanda’da yakalandı. Sakkos’un Güney Kıbrıs’a iadesi prosedürü başlatıldı.
KKTC' üzerinden Hollanda'ya kaçmıştı: Uyuşturucu taciri Rum Hollanda’da yakalandı

Politis ve diğer gazetelere göre, Limasol’un Trahoni (Kayakale) köyündeki kafeteryası aracılığıyla uyuşturucu ticareti yaptığı bilinen, çeşitli zamanlarda Rum polisi tarafından yapılan baskınlarda, tasarrufunda uyuşturucu ve ilaç bulunan Sakkos hakkında, uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu satarak ölüme sebebiyet vermekten yargı süreci devam ediyor.


Haberde Sakkos’un kafeteryasında çalışan iki Suriyelinin, Yannis Asikkis isimli Rum’a 18’inci yaş gününe bir gün kala 20 Euro karşılığında uyuşturucu sattığı; Asikkis’in uyuşturucuyu kullandıktan sonra komaya girdiği ve hastaneye kaldırıldıktan sonra da öldüğü belirtildi.


Sakkos’un bu ölümden sonra KKTC üzerinden yurtdışına kaçtığı iddia edilen haberde, Rum Yönetimi tarafından Europol aracılığıyla arandığı ve 16 ay sonra Hollanda’da tutuklandığı kaydedildi. 

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