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KKTC'nin Astana'da zirvede yer almaması... Letimbiotis: Diplomatik girişimlerde bulunduk

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Rum basını, KKTC’nin; dün Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi’nde yer almaması konusunu ele alırken Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamalarına da yer verdi.
KKTC'nin Astana'da zirvede yer almaması... Letimbiotis: Diplomatik girişimlerde bulunduk

Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “Kazakistan’da Türk Aksiliği-Sahte Devleti Türk Devletleri Teşkilatı’nın 10’uncu Zirvesinde Dışarıda Bıraktılar” başlığıyla verirken, Rum tarafının çabalarının ve müdahalelerinin işe yaradığını, KKTC’nin Astana’daki toplantıya katılmak için hiç davet almadığını savundu.

Gazete bu aksiliğin ardından TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı Tatar’ın  bir sonraki toplantı için davet alacağı yönünde söz verdiğini de belirtti.

Güney Kıbrıs ile Kazakistan ilişkilerinin geliştirilmesinin, Lefkoşa’nın Rum kesiminde konsolosluğun açılmasıyla sağlandığını yazan gazete Kazakistanlı yetkililerinin, Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmelerinin Rum yetkililere, KKTC’nin Astana’daki zirvede hazır bulunmasına yönelik  düşüncelerini ortaya koymaları fırsatı tanıdığını belirtti.

Habere göre Rum Yönetimi, KKTC’nin Astana’daki zirvede yer almaması için diplomatik düzeyde çeşitli girişimlerde bulundu.

Letimbiotis

Fileleftheros gazetesine göre Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Astana’daki zirvede yapmış olduğu açıklamaların sorulması üzerine, Rum Yönetimi’nin bu konuya ilişkin diplomatik ilişkilerini koruyarak, diplomatik girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Erdoğan’ın açıklamalarının ve Tatar’ın taleplerinin bilindiğini söyleyen Letimbiotis, “uluslararası toplumda tanınanın, Kıbrıs Cumhuriyeti” olduğunu belirtti.

Letimbiotis, hükümetin basında yer alan bilgileri araştırıp değerlendirdiğini ve tüm gerekli tedbirleri aldığını da söyledi.

Diğer başlıklar

Politis gazetesi ilgili haberi, “Türk Devletleri Teşkilatı Tatar’ı Görmezden Geldi-Erdoğan, Bölücü Oluşumun Zirveye Davet Edilmemesinden Rahatsız” başlığıyla verirken, Alithia gazetesi “Sahte Devlet, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne Davet Edilmedi”, Haravgi gazetesi ise “Türk Devletleri Teşkilatı’nda Tatar’ın Yokluğu” başlıkları altında habere yer verdiler.

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