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KKTC’nin II. Girişimci Çocukları Projesi tüm hızıyla devam ediyor

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“KKTC’nin II. Girişimci Çocukları Projesi” tüm hızıyla devam ediyor.
KKTC’nin II. Girişimci Çocukları Projesi tüm hızıyla devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Genç İş Adamları Derneği (GİAD) ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) iş birliğinde, TC. Lefkoşa Büyükelçiliği KEİ Ofisi, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı sponsorluğunda yürütülen “KKTC’nin II. Girişimci Çocukları Projesi” tüm hızıyla devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Mühendisi Radyo ve Şebeke Planlama Uzmanı Münür Erenler tarafından verilen eğitimlere öğretmen ve öğrenciler yanında GİAD Başkanı Orhan Gavani, GİAD Asbaşkanı Volkan Tunalı, GİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Ratip, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Başar ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Kurumsal İletişim Uzmanı Selin Cansunar Üresin katıldı.

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