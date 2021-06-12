  • BIST 1.461
  • Altın 506,251
  • Dolar 8,3655
  • Euro 10,1213
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAGirne Üniversitesi Su Sporları ve Yelken Okulu Yaz Dönemi Kursları Başladı

Klasikler Mağusa’yı salladı

» »
Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) virüs salgını nedeniyle 10 ay kadar bir süre ara verdiği faaliyetlerine 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilen organizasyon ile başladı ve hasrete son verdi.
Klasikler Mağusa’yı salladı

Merakla beklenen organizasyon 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleşerek klasik severlerin yine bir arada buluşmasına ve hasret gidermesine neden oldu. Pandemi nedeniyle on ay kadar bir süre uzak kalınan klasik otomobil faaliyetleri bu sezon onuncusu yapılan Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi ve Sergisi ile başladı.

Gazimağusa Belediyesi himayelerinde ve Café NO.8 Ana sponsorluğunda gerçekleştirilen derneğin açılış faaliyetine ülkemizin dört bir yanından klasikler adeta akın etti. Palm Beach Laguna bölgesinde yapılan organizasyona 200’ün üzerinde klasik araç katıldı. Katılım rekoru kırılan organizasyona halk da ilgi göstererek kalabalıklar oluşturdu.

Geleneksel hale gelen sezon açılışı niteliğindeki klasik otomobil gezisi, yine festival havasında gerçekleşti. Geçmiş yıllarda Namık Kemal Meydanı’nda yapılan sergi, yoğun katılım nedeniyle alanın yetersiz kalmasından dolayı bu yıl Palm Beach bölgesinde gerçekleştirildi.

200 klasik araçla Gazimağusa renklendi
Derneğin yaz faaliyetleri kapsamındaki ve 2021 sezonun ilk organizasyonu olan gezi ve sergide klasik severler, Lefkoşa Taşkınköy bölgesinde bulunan belediye otoparkında saat 10.00 itibariyle toplanmaya başladı. Yüz kadar klasik araç uzun bir konvoy oluşturarak Gazimağusa istikametine doğru yola çıktı. Gazimağusa, İskele ve civar bölgelerde bulunan klasik severler de sergi alanına giderek konvoyu beklediler. Capital FM Dj Joker’in performansı ve Soydan Korkmaz’ın sunumuyla Canlı müzik performansının olduğu alanda adeta Festival ortamında gün boyu devam etti. Uzun süre ayrı kalmanın acısı çıkaran klasik severler keyifli bir gün geçirdiler.

Başkan Aliusta: Rekorla başladık, Gazimağusa’yı salladık
KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, uzun bir faaliyet arasının ardından adeta gövde gösterisi yaparak sezon açılış yaptıklarını belirterek 200’ün üzerindeki araç katılımı ile de katılım rekoru kırdıklarını söyledi. Klasik severlerin derneğin organize ettiği etkinlikleri merak ve heyecanla beklediğini bilerek bu uzun arada da çok çalıştıklarını söyleyen Aliusta, iyi başladıkları sezona aynı tempoda devam ederek birçok başarılı organizasyona imza atacaklarını söyledi. Bu faaliyetin ardından yaz organizasyonlarına hız vereceklerini söyleyen Başkan Aliusta, birçok sürprizlere ve ilklere de imza atacaklarını söyledi. Salgın nedeniyle yaklaşık 10 ay boyunca klasik araçların kapalı kaldığını, organizasyonların yapılamadığını anımsatan Aliusta, bu dönemde camianın motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştıklarını, renksiz günlerin geçeceğini ve yolları, meydanları klasiklerle tekrar renklendirmeye devam edeceklerini her fırsatta dile getirdiklerini vurguladı. Aliusta, yarışa kayıt yaptıran 200’e yakın klasik aracın dışında faaliyet günü adeta bir festival ortamı yarattıklarını, sadece faaliyet yapmak değil, katılan herkesin keyifli bir gün geçirmelerini sağlamak,  sosyal bir ortam oluşturmak ve aile kavramına önem vererek hareket ettiklerini söyledi. Aliusta, organizasyona destek çıkıp katkı sağlayan başta Gazimağusa Belediyesi ve sponsor Cafe No.8 direktörü Derviş Bayraktar’a, katılan tüm dernek üyelerine ve klasik severlere teşekkür etti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa ağıllar bölgesinde yangın çıktı! 3 kişi tutuklandı!09 Haziran 2021 Çarşamba 21:59
  • Tatar Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti09 Haziran 2021 Çarşamba 18:49
  • Gazimağusa Belediyesi İsmet İnönü Bulvarı 2. Etap Düzenleme Projesi’nin İhale Sözleşmesi İmzalandı09 Haziran 2021 Çarşamba 16:30
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gazimağusa Belediyesini Ziyaret Etti09 Haziran 2021 Çarşamba 15:48
  • Yeniboğaziçi’nde Elektrik Kesintisi Olacak09 Haziran 2021 Çarşamba 14:59
  • Kapılı Maraş'ın ziyaret saatleri düzenlendi, işte yeni saatler07 Haziran 2021 Pazartesi 22:45
  • Maraş’ta yapılan çalışmalar Rum basınında: “Yeni meydan okumalar”07 Haziran 2021 Pazartesi 13:15
  • Rauf Raif Denktaş Vakfı Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti07 Haziran 2021 Pazartesi 12:07
  • l Arter, Gazimağusa’da toplam 7 noktada bisiklet istasyonu kurulacağını belirtti.06 Haziran 2021 Pazar 10:52
  • Tatar mağaza açılışında vurguladı. "Maraş açılımının altında bizlerin imzası var"06 Haziran 2021 Pazar 10:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti