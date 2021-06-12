Klasikler Mağusa’yı salladı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) virüs salgını nedeniyle 10 ay kadar bir süre ara verdiği faaliyetlerine 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilen organizasyon ile başladı ve hasrete son verdi.

Merakla beklenen organizasyon 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleşerek klasik severlerin yine bir arada buluşmasına ve hasret gidermesine neden oldu. Pandemi nedeniyle on ay kadar bir süre uzak kalınan klasik otomobil faaliyetleri bu sezon onuncusu yapılan Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi ve Sergisi ile başladı.

Gazimağusa Belediyesi himayelerinde ve Café NO.8 Ana sponsorluğunda gerçekleştirilen derneğin açılış faaliyetine ülkemizin dört bir yanından klasikler adeta akın etti. Palm Beach Laguna bölgesinde yapılan organizasyona 200’ün üzerinde klasik araç katıldı. Katılım rekoru kırılan organizasyona halk da ilgi göstererek kalabalıklar oluşturdu.

Geleneksel hale gelen sezon açılışı niteliğindeki klasik otomobil gezisi, yine festival havasında gerçekleşti. Geçmiş yıllarda Namık Kemal Meydanı’nda yapılan sergi, yoğun katılım nedeniyle alanın yetersiz kalmasından dolayı bu yıl Palm Beach bölgesinde gerçekleştirildi.

200 klasik araçla Gazimağusa renklendi

Derneğin yaz faaliyetleri kapsamındaki ve 2021 sezonun ilk organizasyonu olan gezi ve sergide klasik severler, Lefkoşa Taşkınköy bölgesinde bulunan belediye otoparkında saat 10.00 itibariyle toplanmaya başladı. Yüz kadar klasik araç uzun bir konvoy oluşturarak Gazimağusa istikametine doğru yola çıktı. Gazimağusa, İskele ve civar bölgelerde bulunan klasik severler de sergi alanına giderek konvoyu beklediler. Capital FM Dj Joker’in performansı ve Soydan Korkmaz’ın sunumuyla Canlı müzik performansının olduğu alanda adeta Festival ortamında gün boyu devam etti. Uzun süre ayrı kalmanın acısı çıkaran klasik severler keyifli bir gün geçirdiler.

Başkan Aliusta: Rekorla başladık, Gazimağusa’yı salladık

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, uzun bir faaliyet arasının ardından adeta gövde gösterisi yaparak sezon açılış yaptıklarını belirterek 200’ün üzerindeki araç katılımı ile de katılım rekoru kırdıklarını söyledi. Klasik severlerin derneğin organize ettiği etkinlikleri merak ve heyecanla beklediğini bilerek bu uzun arada da çok çalıştıklarını söyleyen Aliusta, iyi başladıkları sezona aynı tempoda devam ederek birçok başarılı organizasyona imza atacaklarını söyledi. Bu faaliyetin ardından yaz organizasyonlarına hız vereceklerini söyleyen Başkan Aliusta, birçok sürprizlere ve ilklere de imza atacaklarını söyledi. Salgın nedeniyle yaklaşık 10 ay boyunca klasik araçların kapalı kaldığını, organizasyonların yapılamadığını anımsatan Aliusta, bu dönemde camianın motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştıklarını, renksiz günlerin geçeceğini ve yolları, meydanları klasiklerle tekrar renklendirmeye devam edeceklerini her fırsatta dile getirdiklerini vurguladı. Aliusta, yarışa kayıt yaptıran 200’e yakın klasik aracın dışında faaliyet günü adeta bir festival ortamı yarattıklarını, sadece faaliyet yapmak değil, katılan herkesin keyifli bir gün geçirmelerini sağlamak, sosyal bir ortam oluşturmak ve aile kavramına önem vererek hareket ettiklerini söyledi. Aliusta, organizasyona destek çıkıp katkı sağlayan başta Gazimağusa Belediyesi ve sponsor Cafe No.8 direktörü Derviş Bayraktar’a, katılan tüm dernek üyelerine ve klasik severlere teşekkür etti.