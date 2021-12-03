  • BIST 1.910,41
  • Altın 780.82607
  • Dolar 13.7267
  • Euro 15.508
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Kolunu Isıran Köpekbalığının Burnunu Sıkarak Hayatta Kaldı

» »
Kolunu Isıran Köpekbalığının Burnunu Sıkarak Hayatta Kaldı
Kolunu Isıran Köpekbalığının Burnunu Sıkarak Hayatta Kaldı

Meksika'da 14 yaşındaki bir çocuk dalış yaptığı esnada köpekbalığı saldırısına uğradı. Köpekbalığı tarafından kolu ısırılan genç, saldırıdan köpekbalığının burnunu sıkarak kurtuldu.

Meksika'nın Quintana Roo eyaletindeki Mahahual şehrinde 14 yaşındaki David Rodriguez isimli çocuk, balık avlamak için dalış yaptığı sırada köpekbalığı saldırısına uğradı. Köpekbalığı tarafından kolu ısırılan çocuk, saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Hastaneye kaldırılan çocuğun, kolundaki bazı kaslarda doku kaybı ve tendonlarında hasar tespit edildi.

 

KÖPEK BALIĞININ BURNUNU SIKTI

Rodriguez'in annesi Margarita Cortes Valenzuela yaptığı açıklamada, oğlunun yıllardır dalış tutkusu olduğunu ve de ek gelir sağlamak amacıyla dalarak balık avladığını ifade ederken, saldırı sırasında oğlunun daha önce izlediği belgeselleri hatırlayarak köpekbalığının burnunu sıkarak kurtulduğunu belirtti.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Şu anda sadece antibiyotik ve ağrı kesici tedavisi alan Rodriguez için doktorlar, plastik cerrahi operasyon gerektiğini belirtti. Quintana Roo'da uygulanmayan bu operasyon için gencin başka bir eyalete gitmesi gerekiyor. Bu nedenle gencin ailesi ve yakınları ulaşım ve operasyon masraflarını karşılamak amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hırsızlıkla suçlandı; 2,1 milyon dolar tazminat kazandı01 Aralık 2021 Çarşamba 18:17
  • Xiomara Castro, Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı olacak01 Aralık 2021 Çarşamba 16:32
  • ABD-Taliban görüşmesinde gündem: Afganistan’da kapsayıcı bir hükümetin kurulması01 Aralık 2021 Çarşamba 15:02
  • Ünlü Türk doktor Mehmet Öz, ABD Senatosu için adaylığını açıkladı01 Aralık 2021 Çarşamba 11:51
  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya’nın Ukrayna’ya karşı herhangi bir saldırısının bedeli ağır olacaktır01 Aralık 2021 Çarşamba 11:31
  • Eski ABD Başkanı Trump’tan Meghan Markle’a bombardıman: Kraliçe’yi incitti, Harry’yi kullandı01 Aralık 2021 Çarşamba 10:48
  • Koronavirüs yardım paralarıyla kendisine Lamborghini aldı01 Aralık 2021 Çarşamba 10:19
  • Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Marilyn Manson'ın evine polis baskını30 Kasım 2021 Salı 18:50
  • Barbados’ta 396 yıl sonra özgürlük… Cumhuriyet ilan edildi30 Kasım 2021 Salı 17:02
  • COVID-19 antikorlarının gücü yaşa ve cinsiyete göre değişiyor30 Kasım 2021 Salı 15:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti