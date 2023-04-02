  • BIST 4.812,93
  • Altın 1213.935
  • Dolar 19.1595
  • Euro 20.7705
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Kombos: “Müzakere masasındayız ve bekliyoruz”

» »
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Kombos, Kıbrıs Rum tarafı olarak müzakere masasında Kıbrıs Türk tarafının da masaya gelip oturmasını beklediklerini söyledi.
Kombos: “Müzakere masasındayız ve bekliyoruz”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Kıbrıs Rum tarafı olarak müzakere masasında olduklarını ve Kıbrıs Türk tarafının da masaya gelip oturmasını beklediklerini ifade etti. 

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la gerçekleştirilen bir söyleşiye yer verdi. 

Kombos söyleşisinde özetle, Kıbrıs Rum tarafının, müzakerelere Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamaya hazır olduklarını yineleyerek Kıbrıs Rum tarafının şu anda müzakere masasında bulunduğunu ve Kıbrıs Türk tarafının masaya gelmesini beklediğini iddia etti. 

Kıbrıs Rum tarafının “önerecek elle tutulur bir şeyi olan tek taraf olduğu” iddiasında bulunan Kombos, Kıbrıs Türk tarafının müzakerelere dönmesini sağlamak için AB’nin daha etkin rol üstlenmesi ve katalizör görevi görmesi yönündeki girişimlerinin ise “olumlu karşılık bulduğunu” savundu. 

Kombos, gerek AB’deki ortakları gerekse öneriyi gündeme getirdikleri diğer temasta bulundukları tarafların “bu girişimi olumlu karşıladıklarının görüldüğünü ve bunun adım adım nasıl ilerleyeceğine ilişkin tartışmaların başladığını” iddia etti. 

AB’nin daha etkin rolünden söz ederken neyin kastedildiğinin sorulması üzerine ise Kombos, bunun iki ayağı olduğunu, ilkinin; müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak siyasi bir rol üstlenilmesi, ikincisinin ise müzakerelerde daha güçlü bir AB teknokrat varlığı olduğunu söyledi. 

Kombos, AB’nin teknokrat varlığının daha güçlü bir şekilde olabileceğini düşündüklerini belirterek, AB’den bir yetkilinin atanmasının hem müzakerelerin yeniden başlaması hem de başlayan müzakerelerde AB’nin varlığı konusuna gelindiğinde yardımcı olabilecek bir unsur olacağını savundu. 

Kıbrıs Türk tarafının AB’nin daha etkin rolü önerisini kabul etmediğinin hatırlatılması üzerine ise Kombos: “Peki ne yapmalıyız? Onlar kabul etmiyor diye seyirci mi kalalım?” yanıtını verdi. 

Türk-Yunan ilişkilerinin normalleşmesi konusuna da değinen Kombos, her türlü normalleşmeye olumlu baktıklarını, Türk-Yunan ilişkilerinde normalleşmenin Kıbrıs sorununa olumlu yansımalarının olacağına inandığını sözlerine ekledi. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Dışişleri Bakanları bir araya geldi01 Nisan 2023 Cumartesi 12:24
  • Güney Kıbrıs’ta son bir haftada koronavirüsten 4 kişi hayatını kaybetti31 Mart 2023 Cuma 17:34
  • Rum Tarım Bakanlığı: “Hellim konusundaki gelişmeler AB’nin Kıbrıs sorunundaki potansiyel rolünü gösteriyor”31 Mart 2023 Cuma 14:37
  • Ulusal Konsey Hristodulidis başkanlığında bugün toplanıyor30 Mart 2023 Perşembe 16:13
  • Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'ten açıklamalar29 Mart 2023 Çarşamba 18:10
  • Anastasiadis’in Miçotakis’e yönelik suçlamaları gündemden düşmüyor29 Mart 2023 Çarşamba 14:00
  • Annita Dimitriu, Rum Dışişleri Bakanı Kombos ile görüştü29 Mart 2023 Çarşamba 13:25
  • ABD’nin Güney Büyükelçiliği, Güney Kıbrıs’ı Atina’daki Savunma ve Güvenlik Fuarı’na davet etti29 Mart 2023 Çarşamba 13:06
  • Güney Kıbrıs'taki akaryakıt satışlarında artış yaşanıyor28 Mart 2023 Salı 16:47
  • Hristodulidis’ten, Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) adaylığı konusunda açıklama28 Mart 2023 Salı 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti