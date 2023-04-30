  • BIST 4.617,93
  • Altın 1244.038
  • Dolar 19.4456
  • Euro 21.4194
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Konstantinos Yoannu: Geçmişte yapılan hata ve ihmaller ülkenin adı karaladı

» »
Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, kamuoyunda “altın pasaport” olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasında yapılan hatalar ve ihmaller nedeniyle Güney Kıbrıs’ın adının karalandığını söyledi.
Konstantinos Yoannu: Geçmişte yapılan hata ve ihmaller ülkenin adı karaladı

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu haftalık Kathimerini’ye verdiği söyleşide, yürürlükten kaldırılan bu uygulama sonrasında getirdikleri yatırımcılara göç izni uygulamasıyla artık vatandaşlık değil daimi ikamet sağlandığını hatırlatan Yoannu “önleyici koruma maddeleri getirerek ülkeyi ifşa edebilecek davranışlara karşı zıhlanmayı hedefledik” dedi.

ABD ve İngiltere’nin Rus oligarklarla iş birliği yapan bazı Rumları yaptırım listesine almasının Güney Kıbrıs’la ilgili durumu ağırlaştırıp ağırlı sorulan Yoannu, “hükümet (Hristodulidis hükümeti) yüksek kalitede profesyonel hizmet sağlama merkezi olarak işlemesi için, gereken itibarı korumak da dahil, ülkenin adını restore etmeyi en acil öncelik olarak belirledi” ifadelerini kullandı.

Konstantinos Yoannu mülteciler meselesinin bakanlığının asla kapanmayan dosyası olduğunu söyledi. Yeşil hat üzerinden düzensiz mülteci akışının kontrolden çıkmış bir sorun olduğunu kaydeden Yoannu, gerek Avrupa düzeyindeki, gerek içte alacakları önlemlerin icraatlarındaki öncelikleri olduğunu belirtti.

Yoannu “Ktizo” isimli plana değinerek, Rum göçmenlerin 50 yıldır süren yerleşim sorununu, güvenli apartman inşa ederek gidermeyi hedeflediklerini kaydetti. Hükümetinin öncelikleri arasına aldığı iskân meselesine kapsamlı yaklaştığını kaydeden Yoannu, “Hükümet olarak iskân stratejimizi kurumların, program ve planların Üniter Konut Ajansı kurma ekseninde modernize edecek somut eylemlerle belirliyoruz” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Bakış’ın haberi Güney’i alarma geçirdi…29 Nisan 2023 Cumartesi 17:52
  • Güney Kıbrıs siyasi sığınma başvurularının yüzde 75’ini reddetti29 Nisan 2023 Cumartesi 16:36
  • Rum tarafında, kamuda siber güvenlik iki kişiye emanet29 Nisan 2023 Cumartesi 16:05
  • Rum Ticaret Bakanı ile işadamları Kazakistan’da foruma katılacak29 Nisan 2023 Cumartesi 15:35
  • Menendez, Delphi Ekonomik Forumuna 3+1 oluşuyla ilgili mesaj gönderdi29 Nisan 2023 Cumartesi 14:43
  • Hristos Stilyanidis, Yeni Demokrasi partisinin oy pusulasında yer alacak29 Nisan 2023 Cumartesi 14:27
  • Ruslar, Rus Kültür Merkezi’nde çıkan yangını siyasileştirmeye çalışıyor28 Nisan 2023 Cuma 19:04
  • Güney Kıbrıs ve Finlandiya arasında sağlık alanında iş birliği yapılacak28 Nisan 2023 Cuma 16:33
  • Güney Kıbrıs’ta boşanma başvuruları artık internet üzerinden yapılacak28 Nisan 2023 Cuma 16:13
  • Rum Meclisi, Hristodulidis’in Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili yasayı geri göndermesini kabul etmedi28 Nisan 2023 Cuma 15:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti