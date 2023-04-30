Konstantinos Yoannu: Geçmişte yapılan hata ve ihmaller ülkenin adı karaladı

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, kamuoyunda “altın pasaport” olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasında yapılan hatalar ve ihmaller nedeniyle Güney Kıbrıs’ın adının karalandığını söyledi.

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu haftalık Kathimerini’ye verdiği söyleşide, yürürlükten kaldırılan bu uygulama sonrasında getirdikleri yatırımcılara göç izni uygulamasıyla artık vatandaşlık değil daimi ikamet sağlandığını hatırlatan Yoannu “önleyici koruma maddeleri getirerek ülkeyi ifşa edebilecek davranışlara karşı zıhlanmayı hedefledik” dedi.

ABD ve İngiltere’nin Rus oligarklarla iş birliği yapan bazı Rumları yaptırım listesine almasının Güney Kıbrıs’la ilgili durumu ağırlaştırıp ağırlı sorulan Yoannu, “hükümet (Hristodulidis hükümeti) yüksek kalitede profesyonel hizmet sağlama merkezi olarak işlemesi için, gereken itibarı korumak da dahil, ülkenin adını restore etmeyi en acil öncelik olarak belirledi” ifadelerini kullandı.

Konstantinos Yoannu mülteciler meselesinin bakanlığının asla kapanmayan dosyası olduğunu söyledi. Yeşil hat üzerinden düzensiz mülteci akışının kontrolden çıkmış bir sorun olduğunu kaydeden Yoannu, gerek Avrupa düzeyindeki, gerek içte alacakları önlemlerin icraatlarındaki öncelikleri olduğunu belirtti.

Yoannu “Ktizo” isimli plana değinerek, Rum göçmenlerin 50 yıldır süren yerleşim sorununu, güvenli apartman inşa ederek gidermeyi hedeflediklerini kaydetti. Hükümetinin öncelikleri arasına aldığı iskân meselesine kapsamlı yaklaştığını kaydeden Yoannu, “Hükümet olarak iskân stratejimizi kurumların, program ve planların Üniter Konut Ajansı kurma ekseninde modernize edecek somut eylemlerle belirliyoruz” dedi.