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Konteynerinde 39 ölü bulunan TIR'ın şoförü sorumluluğunu kabul etti

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Konteynerinde 39 ölü bulunan TIR'ın şoförü sorumluluğunu kabul etti
Konteynerinde 39 ölü bulunan TIR'ın şoförü sorumluluğunu kabul etti

İngiltere'nin Essex kentinde Vietnamlı 39 kişinin ölü bulunduğu TIR'ın şoförü Maurica Robinson, ölüme sebebiyet verdiği suçlamalarını kabul etti.

25 yaşındaki Kuzey İrlandalı şoförün, çarşamba günü Londra Merkez Ceza Mahkemesi'nde 39 kişinin ölümü üzerindeki sorumluluğunu kabul ettiği bildirildi.

Robinson mahkemeye dört sanıkla birlikte video bağlantısıyla iştirak etti.

İngiliz polisi geçen yıl ekim ayında Essex'teki bir soğutmalı TIR konteynerinde hepsi Vietnam vatandaşı olan 39 kişinin cesedini bulmuştu.

Polis, aralarında 15 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 39 kişinin kapalı alanda yetersiz oksijen ve aşırı ısınma nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

31'i erkek 8'i kadın kurbanın insan kaçakçılarına İngiltere'ye götürülmek üzere ödeme yaptığı düşünülüyor.

Diğer sanık 43 yaşındaki Gheorghe Nica mahkemede taksirle 39 kişinin ölümüne neden olduğu yönündeki suçlamaları reddetti.

27 yaşındaki sanık Alexandru-Ovidiu Hanga ise yasa dışı göçe yardımcı olmak için komplo kurma suçlamasını reddetti. 23 yaşındaki sanık Christopher Kennedy, bu suçlamayı daha önce reddetmişti.

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