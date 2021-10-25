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Koronavirüsün delta varyantı Rusya'da görüntülendi

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Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi, koronavirüsün delta varyantının görüntüsünü yayımladı.
Koronavirüsün delta varyantı Rusya'da görüntülendi

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi, koronavirüsün delta varyantının görüntüsünü yayımladı.

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (Vektör), koronovirüsün delta varyantının elektron mikroskobu ile elde edilen görüntüsünü yayımladı.

RIA Novosti ajansı, o görüntüyü paylaştı.

Merkezden yapılan açıklamada, virüsün, Afrika yeşil maymununun böbrek epitel hücrelerinin kültürü üzerine yapay olarak yerleştirildiği bildirildi.

Koronavirüsün delta varyantı, ilk kez Ekim 2020'de Hindistan'da tespit edilmiş, ardından dünyanın değişik bölgelerinde görülmüştü.

Delta varyantı Rusya'da ilk kez 2021 baharında saptanmıştı. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, bu varyantın ortaya çıkması ile ülkede koronavirüs hasta sayısında artış yaşandığını bildirmişti.

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