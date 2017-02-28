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Koşu yarışında 99 yaşındaki gazi, 92 yaşındaki rakibini geçti

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Koşu yarışında 99 yaşındaki gazi, 92 yaşındaki rakibini geçti
Yaşlıların katılımıyla düzenlenen kapalı salon koşuları kış şampiyonasında 99 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi emekli pilot Orville Rogers, 60 metre sürat koşusunda çok küçük bir farkla 92 yaşındaki Dixon Hemphill’in önüne geçmeyi başardı.

Runner's World sitesinin haberine göre, ilk 55 metreyi önde götüren Hemphill, "Biraz öne doğru eğilseydim, kazanabilirdim" dedi. Haberde iki rakibin daha önce 200, 400, 800 ve 1600 metrede yarıştıkları ve her defasında Dixon Hemphill'in yarışmayı önde tamamlayan isim olduğu belirtildi.

​Yaşlarından dolayı rakipleri bulunmayan iki koşucu ilk kez 4 yıl önce koşu sahasında buluştu ve o zamandan bu yana aralarında dostane bir rekabet başladı.

Dixon Hemphill 50 yıl önce koşmaya başladı ve şu ana kadar sadece iki kez, 1998'de otomobil kazasında vücudunda çok sayıdaki kırıktan dolayı ve 10 yıl sonrasında geçirdiği kemik ameliyatından dolayı zorunlu olarak koşmayı bıraktı.

Orville Rogers de koşmaya başladığı 50 yıl öncesinden bu yana, kendi yaş grubunda 13 kez dünya rekoru kırmayı başardı.

Yaşlı yarışmacıların önümüzdeki Temmuz ayında ABD'nin Louisiana eyaletinde düzenlenecek olan açık hava koşu şampiyonasında bir araya geleceği aktarıldı.

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