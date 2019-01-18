Köy Otobüslerini İkinci Sınıf Otogarları Size Cennet Gösterecek İğrenç Uçak Yolculukları

Uçak yolculuğu kendimizi en rahat hissedeceğimiz yolculuktur diye düşünürüz, rahat koltuğumuza oturup gökyüzünün keyfini çıkarmak… Öyle mi acaba?

Tam da yanımıza oturan dedelerin bizi darladığı şehirlerarası otobüs yolculuklarının iğrenç anılarını geride bırakıp, kendimizi özel hissettiğimiz uçak yolculuklarına başlamıştık ki Adana Otogarında çay içmeyi özleyeceğimiz görüntülerle karşılaştık.

1. Uçak Tuvaletinde Küçük Bir Karışıklık!

Ben de ilk kez uçağa ilk bindiğimde tuvaletini merak etmiştim, içine girip şöyle bi incelemiştim, sanırım inceleme ihtiyacı duymadan direk konuya girenler var.

2. Arkadan Bir Ayak Uzatır Mısınız?

Şehirlerarası yolculuklarda sırf ayakkabısını çıkarttığı için muavine şikayet ettiğim amcalar, sizden özür dilerim!

3. Sanat Ruhu Göklerde!

Ya amcası Busesu bir resim yapıyor görme gitsin, evin duvarlarını hep boyadı, karaladı ama sanatsal gelişimine engel olmayalım diye ses etmedik.

4. Uçak Yolculuğu Lezzetleri!

Bedava uçak yemeklerini duyunca, sanki biraz abartıp insanlıktan mı çıkmışlar?

5. Yolculuk Nasıl Geçti? Vallahi Çok Rahattı!

Yahu bu hava yollarını çok seviyorum, kendimi evimde gibi hissettiriyor! Ayak mesafesi falan mükemmel!

6. Aşkım Ben Geliyorum!

Aşkım madem beraber göklere çıkacağız, o zaman ben üstüme rahat bir şeyler giyeyim!

7. Superman’e Rakip Birileri İle Uçtuk!

Spiderman bizi kötülerden korumak için, uçuşumuzda hep yanımızdaydı!

8. Tekeler Ve Onların Yükseklere Çıkma Aşkı

Üstlere doğru güzel otlar, yeşillikler bulurum diye düşünmüş herhalde!

9. Koca Uçakta Tek Tuvalet Mi Olur?

Aman biz yine de efendiliğimizden aman vermeyelim, acil çıkışa işeyeceğimize bir poşete işeyelim, sonra hostese veririz o atar!

10. Hep Merak Etmişimdir, Bu Yağmurlar Nasıl Yağıyor Diye?

Diyecek bir şeyi olan yorum yazabilir, benim bir şeyim yok kanım dondu!

11. Uçuş Güvenliği En Önemlisi!

Sayın Yolcularımız, lütfen ikaz ışığı sönene kadar, emniyet kemeri ve poşetlerinizi çıkarmayız!

Kaynak: biacaip