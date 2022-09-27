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Kral 3. Charles'ın Kraliyet sembolü açıklandı

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İngiltere’de, Kral 3. Charles’ın hükümet binaları, devlet belgeleri ve posta kutularında kullanılacak kraliyet sembolü kamuoyuna açıklandı.
Kral 3. Charles'ın Kraliyet sembolü açıklandı

Sembol, birçok tasarımın arasından Kral Charles tarafından bizzat seçildi.

Sembolde adının baş harfi C ve Latince Kral anlamına gelen Rex kelimesinin ilk harfi R ve aynı zamanda 3 sayısı yer alıyor.

 

Kral 3. Charles'ın Kraliyet sembolü açıklandı

 

Yeni hükümdarın sembolü Kral 2. Elizabeth’in E II R sembolünün yerini alacak.

Yas döneminin sona ermesiyle Kral Charles’ın sembolü kullanılmaya başlanacak.

Sembol ilk olarak bugün Buckingham Sarayı’nın posta odasında kullanılacak ve Kraliyet konutlarından yollanan mektuplarda yer alacak.

Sembolün İskoç tacını temsil eden ayrı bir versiyonu da olacak.

Ancak posta kutuları ve kamu binalarındaki semboller hemen değişmeyecek.

İngiltere’de hala Kraliçe Victoria, 7. Edward, 5. George, 6. Ve 7. George sembollerini taşıyan posta kutuları kullanılıyor.

Şu anda toplam posta kutularının yüzde 60 kadarını oluşturan 70 bin posta kutusunda Kraliçe 2. Elizabeth’in sembolü var. 1936’ta tahttan feragat eden 8. Edward’dan ise geriye sadece 170 posta kutusu kaldı.

Kraliyet Posta Kurumu Royal Mail, yapım aşamasındaki ve kurulmaya hazır posta kutularında yine Kraliçe 2. Elizabeth’in sembolünün yer alacağını açıkladı. Kamu binalarında ise sembolün ne zaman değişeceği, kurumların kendilerine bırakıldı.   

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