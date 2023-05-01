Kral Charles, taç giyme töreninde kullanılmış tahta oturacak

İngiltere'de Kral Charles taç giyme törenini sürdürülebilir bir etkinlik haline getirme çabasının parçası olarak, daha önce Kral 5. George tarafından kullanılmış tahta yeni yüz geçirip kullanmayı tercih etti.

İngiltere'de Kral Charles taç giyme törenini sürdürülebilir bir etkinlik haline getirme çabasının parçası olarak, daha önce Kral 5. George tarafından kullanılmış tahta yeni yüz geçirip kullanmayı tercih etti.

6 Mayıs Cumartesi günü yapılacak törende tacını giyecek olan Kral 3. Charles, dedesi Kral George'un 1937'deki taç giyme töreninde kullandığı tahta oturacak.

Taht olarak kullanılacak koltuğun yüzü değiştirildi; ön ve arka tarafında ise orijinal kraliyet arması duruyor.

Kraliçe Camilla da aynısından bir başka koltuğa oturacak. O da Ana Kraliçe'nin yine 1937'deki taç giyme töreni sırasında oturduğu koltuk.

Fakat bu koltuktaki orijinal kraliyet armalarınin yerini Kraliyet Nakış Yüksek Okulu'nda (RSN) işlenen yenileri aldı.