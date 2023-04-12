Kral Charles’ın taç giyme heyecanını ailedeki sorunlar gölgeledi… Andrew’e söz geçiremiyor

Kral Charles 6 Mayıs'ta gerçekleşecek taç giyme töreni için hazırlanırken bu eşsiz ânın tadını pek de çıkaramıyor. Kraliyet Ailesi'ndeki sorunlar yeni kralın yorgun ve öfkeli hissetmesine neden oluyor.

Kraliyet Ailesi’nin en sorunlu üyelerinden biri olan Prens Andrew, kardeşinin taç giyme törenine günler kalmışken yeni kralın sözünü pek de dinlemiyor. Geçtiğimiz haftalarda Andrew’un evinin değişmesine karar veren Kral Charles, kardeşine henüz söz geçirebilmiş değil.

74 yaşındaki Charles, küçük kardeşi Prens Andrew ile kraliyet mülkü için kavga ediyor.

Prens Andrew, yeni hükümdarın 37 milyon dolarlık görkemli Windsor’daki Royal Lodge’dan taşınma taleplerine boyun eğmeyi reddediyor. Hatta taşınmaya ikna olması için Andrew’e, kısa süre önce Harry ve Meghan Markle’ın boşalttığı beş yatak odalı Frogmore’un anahtarları bile verildi. Ama şimdiye kadar, 63 yaşındaki Andrew 2003’ten beri yaşadığı son derece görkemli evinden ayrılmayı reddediyor.

WILLIAM’IN GÖZÜ DE O EVDE

Kraliyet Ailesi’ne yakın bir kaynak bu durumu şu şekilde yorumluyor: “Andrew ayrılmak istemiyor çünkü mülk, üst düzey kraliyet ailesinin bir sembolü olarak görülüyor. Ama tahtın varisi olan William’ın gözü onda.”

William, Kate ve çocukları George, Charlotte ve Louis, bir yıldan kısa bir süre önce Adelaide Cottage’a taşındı. Ancak, özellikle William’ın artan rolüne uygun daha fazla ofis alanına ihtiyacı olduğu için yalnızca dört yatak odası olan mülkün çok küçük hissettirdiği söyleniyor.

Kaynak, “Yaşadıkları yer bir zamanlar kraliyet için çalışan insanlara aitti. Örneğin; Prenses Margaret ile aşk yaşayan Peter Townsend gibi. Özellikle Andrew artık çalışan bir kraliyet üyesi olmadığı ve bu nedenle bir ofise veya ileri gelenleri ağırlamak için bir alana ihtiyacı olmadığı için William’ın yeni rolünü yansıtması adına bu eve sahip olması çok daha mantıklı” diyerek Kral’ın kararına hak veriyor.

ARALARI HİÇ BU KADAR KÖTÜ OLMAMIŞTI

Bir başka kaynak da “Kral ve kardeşi arasındaki ilişkiler hiç bu kadar kötü olmamıştı” diyor: “Hiç beklemediği gerçek bir savaşa dönüştü ve onu yorup çileden çıkardı.”

2022’de Jeffrey Epstein’ı suçlayan Virginia Roberts Giuffre ile bir cinsel istismar davasına konu alan Prens Andrew, kraliyet görevlerinden atılmıştı. Oysa Prens, William doğmadan önce tahtta ikinci sırada yer alıyordu.

Şu anda Charles ve Andrew arasındaki ilişki üzerine bir kitap yazmakta olan “Prens Andrew: Epstein, Maxwell ve Saray” kitabının yazarı Nigel Hawthorne ekliyor: “İlişkileri hiçbir zaman kolay olmadı ve her zaman birbirleriyle rekabet içinde oldular. Charles’ın donanma kariyeri eski bir mayın tarama gemisinin kaptanından biraz daha fazlasıyken Andrew, Falkland Savaşı’nda savaştı ve bir savaş kahramanı olarak geri döndü. Fakat yedek olmanın sorunu şu ki, her yeni doğum olduğunda sıralamada aşağı kayıyorsunuz ve Andrew tamamen gölgede kalıyor. Charles, kral ve tüm gücü elinde tutuyor.”

HARRY VE MEGHAN DA AYRI BİR SORUN

İlişkilerindeki sorunlara rağmen Andrew’e, pazar günkü Paskalya ayinine yapılan aile yürüyüşünde Kral Charles ve Konsort Kraliçe Camilla’nın hemen arkasında duran birinci sınıf bir pozisyon verildi. Kiliseye yürüyüş, bu yıl Kraliyet Ailesi’nin en büyük gösterisiydi.

Kral’ın tek sorunu kardeşinin inatla emirlerine karşı gelmesi de değil. Ayrıca ailenin en sorunlularından biri olarak amcası Andrew’u izleyen Prens Harry’nin de törene katılımı hâlâ belirsiz, üstelik davetiyedeki LCV tarihi geçmiş olduğu halde…