Kral Charles’tan iş ilanı: Yıllık 856 bin TL’ye bahçıvan alacak

İngiltere’de gündem Kral III. Charles’ın bahçelerinde çalışması için eleman araması… İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, Kral’ın Buckingham Sarayı’nın bahçesiyle ilgilenecek bir “Bahçeler müdürü” aradığını ortaya çıkardı.

Kral III. Charles’ın bitkileri ve bahçeciliği seven birisini işe almak istediğini ve bu sebeple de kesenin ağzını açtığı öğrenildi. Daily Mail’deki haberde Kral’ın yıllık 40 bin İngiliz poundu (yaklaşık 856 bin TL) ödemeye razı olduğu da belirtildi.

Haftada 39 saat çalışacak kişinin bitkiler konusunda tutkulu olması da istenirken uygun adayın, “Binlerce insanın hayranlık duyduğu bahçelerin bakımını yapacağı” kayıtlara geçti.

Kraliyet ailesinin resmi internet sitesinde yer alan iş ilanında, “Bahçeler müdürü olarak Buckingham Sarayı’nın bahçelerinin düzenlenmesi, sunumu ve bakımından sorumlu olacaksınız ve bunu yapmak için olağanüstü bir standart olacak” denildi.

İşe alınacak kişinin kraliyet bahçelerinin geleceğini de şekillendirmede yardımcı olacağı ve biyoçeşitliliği göz önünde bulundurması gerektiği de belirtildi.