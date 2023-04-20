Kraliyet ailesi yine gergin: “Harry ve Meghan istediğini alamadı”

6 Mayıs’ta Westminster Abbey’de gerçekleşecek taç giyme törenine sadece Prens Harry’nin (38) katılacağı açıklanırken Meghan Markle’ın (41) ise çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet ile Kaliforniya’daki evlerinde kalacağı öğrenildi.

People’a konuşan bir kaynak, konunun “çok kişisel bir hale geldiğini” söylerken çiftin istediklerini elde edemediğini öne sürdü.

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GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

2020 yılında İngiltere Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle, uzun bir süredir aileyle gergin bir ilişki sürdürüyordu.

Ancak Kral Charles’ın oğlu Harry’nin katılmasından “memnun” olduğu ve hatta çifte bir zeytin dalı sunmuş olabileceği bildiriliyor.

Harry, taç giyme töreninde resmi bir rol oynamıyor. Ancak, Prens Archie’nin dördüncü yaş günü, 6 Mayıs taç giyme töreniyle aynı güne denk geldiğinden, kendi oğlunun doğum gününü kaçıracak gibi görünüyor.

Kraliyet biyografi yazarı Sally Bedell Smith de, oğlu Archie için bir parti vermenin, törene katılmamak için Markle’a “zarif bir çözüm” verdiğini söyledi.

Smith, “Harry, babasının taç giyme törenine katılmasaydı çok önemli olurdu, ancak bu koşullar göz önüne alındığında Meghan’ın gitmemesine şaşırmadım.” diye ekledi.