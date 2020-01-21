Kredi kartla kuzeyde alışverişte %122 artış

Kıbrıs’ın güneyinde verilen kredi kartlarının, kuzeyde kullanımının, son iki yılda yüzde 122 oranında arttığı belirtildi.

Politis gazetesi ekonomi eki, JCC şirketinin verilerine dayanarak, Kıbrıs’ın güneyinde verilen kredi kartlarıyla 2019’da kuzeyde 21 milyon 129 Euro’luk işlem yapıldığını, bunun da 2017 yılındaki kullanımına göre yüzde 122 oranında artış anlamına geldiğini yazdı.

Gazete, Türkiye’deki “döviz krizi ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesi” nedeniyle, Kıbrıslı Rumların, kuzeydeki piyasaya itildiğini belirtti.

KIBRISLI RUMLARIN TÜRKİYE’DEKİ HARCAMALARI DA ARTTI

Kıbrıs’ın güneyindeki bankalara ait kredi kartlarının, kuzeyde kullanılmasıyla 2017’de 9 milyon 491 Euro; 2018 yılında 15 milyon 37 Euro; 2019 yılında ise 21 milyon 129 Euro harcama yapıldığını belirten gazete, Kıbrıs’ın güneyinde verilen kredi kartlarının Türkiye’deki kullanımının da 2019 yılında artış gösterdiğini yazdı.

Habere göre Kıbrıslı Rumlar, kredi kartıyla, 2017 yılında Türkiye’de 3 milyon 442 Euro, 2018’de 4 milyon 35 Euro, 2019’da ise 5 milyon 788 Euro harcama yaptı.

Gazete, Türkiye bankalarının kuzeyde verdiği kredi kartlarının güneydeki kullanımının ise 2017 yılına oranla 2018’de yüzde 31.9 oranında düşüş gösterdiğini, 2019 yılında ise 2018’e oranla yüzde 6.5 artış olduğunu belirtti.

Habere göre Kıbrıs'ın kuzeyinde verilen Türkiye bankalarına ait kredi kartlarıyla, güneyde, 2017 yılında 25 milyon 929 Euro, 2018’de 17 milyon 649 Euro ve 2019 yılında ise 18.8 milyon harcama yapıldı.

Gazete Kıbrıs'ın güneyindeki kredi kartlarının, güneyde kullanılmasıyla ilgili rakamlara da yer verdi.

Öte yandan Alithia gazetesi, Kıbrıs'ın güneyinde, kredi kartıyla yapılan alış veriş miktarının yüzde 11 oranında artış göstererek 3 milyar 92 milyon Euro olarak belirlendiğini yazdı.

Gazete JCC şirketinin verilerine dayanarak, sadece Aralık ayında kredi kartlarının cirosunun 459 milyon Euro olduğuna dikkati çekti.