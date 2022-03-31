  • BIST 2.233,24
  • Altın 916.835
  • Dolar 14.6812
  • Euro 16.3041
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Kremlin: ABD'nin Moskova'daki işleyişi anlamaması endişe verici

» »
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğini iddia eden ABD’nin Kremlin’deki işleyişi anlamadığını ve bunun kötü sonuçlara neden olabileceği gerekçesiyle endişe duyduklarını söyledi.
Kremlin: ABD'nin Moskova'daki işleyişi anlamaması endişe verici

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğini iddia eden ABD’nin Kremlin’deki işleyişi anlamadığını ve bunun kötü sonuçlara neden olabileceği gerekçesiyle endişe duyduklarını söyledi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’de Beyaz Saray ve Pentagon’un Putin’in yanlış yönlendirildiğine ilişkin iddialarına ve gündemdeki diğer konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin Kremlin’de olanlar hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirten Peskov, “Maalesef ve hatta bundan ötürü endişe de duyuyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığıve Pentagon, Kremlin’de olanlar hakkında gerçek bir bilgiye sahip değiller. Kremlin'de neler olduğunu, Putin'i, karar alma sürecini ve çalışma tarzımızı anlamıyorlar” ifadesini kullandı.

Peskov, bu durumdan ötürü endişe duyduklarının altını çizerek, “Bu sadece üzücü değil endişeye de neden oluyor çünkü bu tür bir tümüyle yanlış anlama, yanlış ve çok kötü sonuçları olan dikkatsiz kararlara neden oluyor” yorumunda bulundu.

Doğal gaz ihracatında rubleyle ödeme dönemi

Rusya’nın Batılı ülkelere doğal gaz ihracatında rubleyle ödemeye geçme sürecini değerlendiren Peskov, söz konusu yeni ödeme sisteminin hazır olduğunu ve Putin’e sunulduğunu söyledi.

Yeni sistemin yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Peskov, “Rus gazı alıcıları için aslında hiçbir değişiklik olmayacak. Sözleşmelerde belirtilen ödeme miktarı için ruble satın alırlar. Rusya, fiyat ve sevkiyat hacimleri bakımından mevcut sözleşmeler ve anlaşmalardaki tüm yükümlülüklerine bağlı kalacak” diye konuştu.

Peskov, Rusya’dan doğal gaz alımı için yapılacak ruble ödemeleri için Gazprombank’ın kullanma ihtimalinin de değerlendirildiğini kaydetti.

 

Putin'den "dost olmayan" ülkelere doğal gaz satışında ruble kararı

 

Putin, 23 Mart'ta "dost olmayan ülkelerle" doğal gaz ticaretinde Rus rublesi bazlı ödemelere geçeceklerini duyurmuş, Almanya ve İtalya gibi bazı Batılı ülkeler ise ödemeleri euro ve dolarla yapmaya devam edeceklerini duyurmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Savaşın başlamasından bu yana 100’den fazla Ukraynalı çocuk öldürüldü31 Mart 2022 Perşembe 12:18
  • Financial Times: İstanbul’daki müzakerelere rağmen Batı, Putin’e “tam baskıyı” sürdürüyor31 Mart 2022 Perşembe 11:46
  • Ermeni çetelerin 1918'de katlettiği Azerbaycanlılar anılıyor31 Mart 2022 Perşembe 11:32
  • Eduard Basurin: Artık Ukrayna'nın bir parçası olmamız mümkün değil31 Mart 2022 Perşembe 11:17
  • Rusya-Ukrayna savaşı: İngiliz The Guardian gazetesinden kapsamlı Türkiye analizi31 Mart 2022 Perşembe 10:37
  • İsviçre Covid-19 Yasaklarını Tamamen Kaldırıyor30 Mart 2022 Çarşamba 17:09
  • Ukrayna: Çernobil’de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin30 Mart 2022 Çarşamba 14:35
  • Çernihiv Valisi: Rusya'nın saldırılarında azalma yok30 Mart 2022 Çarşamba 12:55
  • Ukrayna: Rusya İstanbul'da ilk kez bizi dinledi30 Mart 2022 Çarşamba 12:22
  • Ukrayna: Rus ordusunun Kiev ve Çernihiv'den çekilmesi devam ediyor30 Mart 2022 Çarşamba 09:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti