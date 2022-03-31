Kremlin: ABD'nin Moskova'daki işleyişi anlamaması endişe verici

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğini iddia eden ABD’nin Kremlin’deki işleyişi anlamadığını ve bunun kötü sonuçlara neden olabileceği gerekçesiyle endişe duyduklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğini iddia eden ABD’nin Kremlin’deki işleyişi anlamadığını ve bunun kötü sonuçlara neden olabileceği gerekçesiyle endişe duyduklarını söyledi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’de Beyaz Saray ve Pentagon’un Putin’in yanlış yönlendirildiğine ilişkin iddialarına ve gündemdeki diğer konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin Kremlin’de olanlar hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirten Peskov, “Maalesef ve hatta bundan ötürü endişe de duyuyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığıve Pentagon, Kremlin’de olanlar hakkında gerçek bir bilgiye sahip değiller. Kremlin'de neler olduğunu, Putin'i, karar alma sürecini ve çalışma tarzımızı anlamıyorlar” ifadesini kullandı.

Peskov, bu durumdan ötürü endişe duyduklarının altını çizerek, “Bu sadece üzücü değil endişeye de neden oluyor çünkü bu tür bir tümüyle yanlış anlama, yanlış ve çok kötü sonuçları olan dikkatsiz kararlara neden oluyor” yorumunda bulundu.

Doğal gaz ihracatında rubleyle ödeme dönemi

Rusya’nın Batılı ülkelere doğal gaz ihracatında rubleyle ödemeye geçme sürecini değerlendiren Peskov, söz konusu yeni ödeme sisteminin hazır olduğunu ve Putin’e sunulduğunu söyledi.

Yeni sistemin yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Peskov, “Rus gazı alıcıları için aslında hiçbir değişiklik olmayacak. Sözleşmelerde belirtilen ödeme miktarı için ruble satın alırlar. Rusya, fiyat ve sevkiyat hacimleri bakımından mevcut sözleşmeler ve anlaşmalardaki tüm yükümlülüklerine bağlı kalacak” diye konuştu.

Peskov, Rusya’dan doğal gaz alımı için yapılacak ruble ödemeleri için Gazprombank’ın kullanma ihtimalinin de değerlendirildiğini kaydetti.

Putin'den "dost olmayan" ülkelere doğal gaz satışında ruble kararı

Putin, 23 Mart'ta "dost olmayan ülkelerle" doğal gaz ticaretinde Rus rublesi bazlı ödemelere geçeceklerini duyurmuş, Almanya ve İtalya gibi bazı Batılı ülkeler ise ödemeleri euro ve dolarla yapmaya devam edeceklerini duyurmuştu.