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"Kronos" yatağındaki sondaj çalışmaları başarılı

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Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 6’ncı parselde yer alan “Kronos” yatağında, ENI tarafından yapılan sondajın başarılı olduğu belirtildi.
"Kronos" yatağındaki sondaj çalışmaları başarılı

Politis gazetesi, Rum Enerji Bakanlığı’ndaki yetkili bir kaynağın (gazeteye) yaptığı açıklamalara yer verdi. Habere göre, Enerji Bakanlığı yetkili kaynağı, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 6’ncı parselde yer alan “Kronos” yatağında, sondajın deniz yüzeyinden 5 kilometreden fazla derinlikte yapıldığını ve burada doğal gaz açısından zengin bir rezervuar tespit edildiğini kaydetti.

İlgili açıklamaların şirket tarafından yapılacağını söyleyen aynı kaynak, pek çok doğal gaz rezervine sahip olan bölgenin jeolojisinin, Güney Kıbrıs’ın “MEB’”i içerisindeki 6’ncı parselle benzer özelliklere sahip olduğunu, bunun da petrol şirketleri için bir avantajı teşkil ettiğini belirtti. Bu şekilde bölgedeki yatakları değerlendirme olanağını elde edildiği kaydedilerek, ileriki günlerde “Kronos” yatağında tespit edilen doğal gazın kalitesine yönelik kontrollerin yapılacağı vurgulandı.

Gazete, 4 Kasım’dan itibaren geçerli olan NAVTEX’in ötesinde, yakılacak olan doğal gaz meşalesi nedeniyle sondaj platformunun üzerinde uçuşları yasaklayan NOTAM’ın da yayımlandığını yazdı.

Habere göre, doğal gaz uzmanı Haralambos Ellinas ise gazeteye yaptığı açıklamada, ENI şirketinin, Rum doğal gazının 6’ıncı parselden Mısır’daki “Zohr” yatağındaki tesislere taşınmasına yönelik planın geliştirilmesiyle ilgili planı açıklamasının artık beklendiğini ifade etti.

Ellinas “Zohr” yatağındaki üretimin, karşılaşılan zorluklar nedeniyle  yüzde 20 azaldığına katıldığını bu nedenle ENI şirketinin, ortaya çıkan boşluğu gidermek için  daha fazla miktara gereksinimi olduğunu söyledi.

Ellinas ayrıca ileriki aylarda olumlu sonuçların açıklanmasının ardından “Kronos” ve “Zeus” ile birlikte 6’ncı parseli oluşturan “Kalipso” yatağından da teyit sondajının yapılması ihtimalinden söz etti.

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