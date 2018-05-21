  • BIST 102.410
  • Altın 187,721
  • Dolar 4,5497
  • Euro 5,3359
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA“İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu” düzenleniyor  

KTOEÖS, bugün Meclis önünde eylem yapıyor

» »
KTOEÖS, bugün Meclis önünde eylem yapıyor
KTOEÖS, bugün Meclis önünde eylem yapıyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bugün Meclis önünde eylem yapacak.Kıbrıs
Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre meclis önündeki sendikanın
eylemi saat 11.30’da başlayacak.

Sendika eylem gerekçelerini, “İnsanca bir yaşam ve ücret için”, “Çağdaş, demokratik toplum için”,
“Göç Yasası’nın kaldırılması için”, “Nitelikli, laik, bilimsel eğitim için”, “Saygın öğretmen statüsü için”
olarak açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da kaza, yaya çarptı19 Mayıs 2018 Cumartesi 23:15
  • Park halindeki araçta yangın19 Mayıs 2018 Cumartesi 13:09
  • Bir bu eksikti! Bu da oldu! Üniversiteden sahte öğrenci belgesi19 Mayıs 2018 Cumartesi 12:51
  • LTB'den yol kapama duyurusu18 Mayıs 2018 Cuma 16:23
  • “Mor ve Ötesi” konseri yarın akşam Dereboyu’nda18 Mayıs 2018 Cuma 16:16
  • Lefkoşa Dereboyu'nda korkutan yangın18 Mayıs 2018 Cuma 13:09
  • Sürücüler dikkat! Gönyeli'de bazı yollar kapatılacak18 Mayıs 2018 Cuma 12:31
  • Ağaçları kökünden söktüler!..18 Mayıs 2018 Cuma 07:50
  • LTB'den yol kapama duyurusu17 Mayıs 2018 Perşembe 18:06
  • Lefkoşa'da olaylı gece.. Kardeşini bıçakladı...17 Mayıs 2018 Perşembe 14:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti