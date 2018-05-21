KTOEÖS, bugün Meclis önünde eylem yapıyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bugün Meclis önünde eylem yapacak.Kıbrıs
Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre meclis önündeki sendikanın
eylemi saat 11.30’da başlayacak.
Sendika eylem gerekçelerini, “İnsanca bir yaşam ve ücret için”, “Çağdaş, demokratik toplum için”,
“Göç Yasası’nın kaldırılması için”, “Nitelikli, laik, bilimsel eğitim için”, “Saygın öğretmen statüsü için”
olarak açıkladı.
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