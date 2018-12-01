KTÖS özel gereksinimli bireylerin iyi eğitimi alabilmesi için talaplerini belirtti.

KTÖS'ten yapılan açıklama şu şekilde:

“1- Özel gereksinimli bireyler için parasız, bilimsel, demokratik, nitelikli, eşit ve erişilebilir bir eğitim;

2- Özel eğitim merkezlerimize öğrenci sayısı atölye sayısı ve sundukları hizmetler dikkate alınarak okul bütçesi oluşturulmasını;

3- Özel kurumlara değil, kamusal özel eğitim okullarına kaynak aktarılmasını;

4- Çağdaş bir eğitim programı, öğrenci sayısına göre öğretmen istihdamı, okulların altyapı ve teknolojik donanımlarının yeterliliğini;

5- Erken tanının devlet tarafından gerçekleştirilmesini;

6- Özel gereksinimli bireylerin yaşam boyu eğitime ücretsiz erişimini;

7-Özel gereksinimli bireylerin aileleri de dahil olmak üzere ücretsiz olarak, çocukları ile ilgili konularda ( psikolojik, terapi…) gerekli desteğin sağlanması;

8- Özel gereksinimli bireylere daha çok istihdam olanağının sağlanmasını;

9- Türkiye’den gelen özel eğitim öğretmenlerinin emeğine teşekkür edilerek, bu uygulamanın durdurulmasını;

özel eğitim öğretmeni ihtiyacının işsiz 185 özel eğitim öğretmeni içerisinden, Öğretmenler Yasası’nın 17.maddesi koşullarına uygun olarak Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından kadroya atanmasını;

10- Özel eğitim okullarımızda özel ders öğretmenleri ( Resim, Müzik, Beden Eğitimi) ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanların istihdam edilmesini;

11- ’Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasa Taslağı’nın hayata geçirilmesini;

12- Eğitim Bakanlığı altında Özel Eğitim Dairesi’nin hayata geçirilmesini;

13- Öğretmenler Yasası içerisinde yer alan özel eğitim öğretmenlerinin hak ve sorumluluklarının geliştirilmesini;

14- Herkes için engelsiz ve eşit yaşam alanlarının oluşturulmasını Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak istiyoruz.