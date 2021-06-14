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KTÖS’ten Eleştiri

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), gündemdeki konularla ilgili açıklama yaparak, eleştirilerde bulundu.
KTÖS’ten Eleştiri

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), gündemdeki konularla ilgili açıklama yaparak, eleştirilerde bulundu.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, kültürün bir parçası olan Gazimağusa surlarının korunup yaşatılması, dünya ile paylaşılması yerine, bayrak tartışmasına dönüştürülmesinin anlamsız olduğunu savunarak, bayrakların nasıl kullanılacağının yasalar ile belirlendiğini kaydetti.

Tarihi eserlerin nasıl korunacağının da yasalarla belirlendiğini ifade eden Maviş, “Kıbrıs Türk Toplumu’nun varoluş mücadelesinin bayrak tartışmasına indirgenemeyeceğini” belirterek Ekonomi ve Enerji bakanı Erhan Arıklı’yı eleştirdi.

Maviş, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin, iki yıl içerisinde KKTC’deki 322 kilometrelik köy yolunun yenileneceğini duyurmasının ve içerisinde Karayolları Dairesi ve yerel müteahhitlerin olmamasının kabul edilebilecek bir durum olmadığını ileri sürdü. Maviş, bu durumun, bu ülkenin siyasilerinin, seçilmişlerinin bir değeri kalmadığını gösterdiğini iddia etti.

Burak Maviş, “Pandemi koşulları düşünülmeden çocukların Çanakkale Kamplarına götürülmek istenmesi” ve Evkaf’ın yaptığını iddia ettiği, “1 ay camiye gel, cemaatla iki rekat namaz kıl, bisiklet al” duyurusunu da eleştirdi.

Toplumsal mücadelenin devam edeceğini belirten Maviş, “Bilinmelidir ki, bu memleket bizimdir, biz yöneteceğiz” dedi.

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