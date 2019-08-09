Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci, Kurban Bayramında Etin Doğru Olarak Tüketilmesi ”hakında açıklamalarda bulunarak, detaylı bilgiler aktardı.

Perçinci: Kurban Bayramı süresince fazla miktarda et tüketilmemeli

Hemen hemen hepimizde bir bayram telaşı başlamış durumda. Nerede geçirebiliriz, neler yapabiliriz gibi programlamalar yaparken tüm bu planlar besin tüketimi düşünülerek planlanıyor. Peki ne gibi ipuçlarını unutmamalıyız diyen Perçinci, Kurban Bayramı süresince fazla miktarda et tüketilmesinin birçok rahatsızlığın gelişmesine ve var olan rahatsızlıkların artmasına neden olabileceğine dikkat çekti.

Tüketilen et miktarının kontrol edilmesinin yanında, pişirme tekniklerinin de oldukça önemli olduğunu belirten Perçinci, “Etle yapılan yemeklerin hafif olması için kendi yağıyla pişirin, ilave yağ eklemeyiniz. Etler sindirimi zor olan besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede, hem de sindirimde zorluk yaratır, bu nedenle özellikle mide ve bağırsak hastalığı olan bireyler kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmelidirler”dedi.

Etler sebzeyle birlikte tüketilmeli

Etler kaliteli protein kaynağı olmasının yanı sıra yağ, çesitli minerallerin (özellikle demir, çinko, fosfor, magnezyum) ve vitaminlerin (özellikle B12, B6, B1 ve A vitamini ) de kaynağıdır. Etlerin çok yağlı kısımları tüketilmemeli, hayvanın iç yağları yemeklere lezzet vermek amacıyla kullanılmamalıdır diyen Perçinci, “ Et ve ürünleri posa içeren bir yiyecek grubu değildir. Bu nedenle bayram tatili süresince aşirı miktarda tüketilmesiyle kabızlık gelişebilir. Kabızlık oluşumunun engellenmesi ve çesitli antioksidanların alınması için etler mutlaka sebze yemekleriyle birlikte veya yanında sebzeyle birlikte tüketilmesi gerekmektedir”dedi.

“ Kırmızı et tüketimi ile ilgili çalışmalar oldukça fazladır. Epidemiyolojik, kanıta dayalı çalışmalar sıklıkla ve sağlıksız pişirme tekniği ile pişirilen kırmızı et tüketen bireylerde kolon ve mide kanserine yakalanma riskinin arttığı yönünde gelişmiştir. Buna ek olarak yağlı et tüketimi ile birlikte kan yağlarında ve ürik asit düzeyinde artış olduğu bilinmektedir. Bu nedenle kırmızı et tüketiminde sıklık azaltılıp haşlama öncelikli olmak kaydıyla, fırınlama ve ızgara yöntemleri kullanılarak pişirilmesi daha güvenlidir ve uzmanlarca önerilmektedir. Sıklık açısından haftada 2 kez tüketmek en sağlıklısıdır. Pişirme esnasında pişirme suyu atılmamalı, bu nedenle et az suda pişirilmelidir” diyen Perçinci, etli sebze yemeklerinde yağ kullanmamanın en sağlıklı yöntem olduğunu ifade etti.

Perçinci: Etlerin dondurulduktan sonra tekrar çözdürülmesi bazı mikroorganizmalar için üreme yeri oluşturur

“Etler, büyük parçalar şeklinde değil kıymalık, kuşbaşilık, pirzola, biftek ve bonfilelik olarak ayrılmalı, günlük pişirilecek miktarlara bölünmeli ve buzdolabı poşetine veya yağlı kâğıda sarılarak buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Etler kolaylıkla bozulabilen potansiyel riskli besinlerdir ve bu da sağlığımızı tehdit edebilir”diyen Perçinci, çözdürülen etin hemen pişirilmesine, tekrar dondurulmaması gerektiğine dikkat çekti.

“ Çözdürülmek istenen et, oda ısısında açıkta bırakılacak şekilde değil, yine buzdolabında çözünmesi sağlanmalıdır. Derin dondurucuda saklanan etin, buzdolabının sebzelik kısmının üstüne konularak çözünmesi beklenebilir. Çabuk çözünmesi amacıyla uygulanan kalorifer, soba üzerinde çözdürme, oda sıcaklığında bekletme sakıncalı yöntemlerdir” diyen Perçinci son olarak, Bayram tatlılarında şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesinin sindirimi kolaylaştıracağını ifade etti.