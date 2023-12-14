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Kütahya’da Afrodit ve Diyonisos’a ait yeni heykel başları bulundu

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Kütahya’nın Aizanoi Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında, mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinen Afrodit’in ikinci, şarap tanrısı Diyonisos’un ise üçüncü heykel başı gün ışığına çıkarıldı.
Kütahya’da Afrodit ve Diyonisos’a ait yeni heykel başları bulundu

2012’de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen, Anadolu’daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı’na ev sahipliği yapan antik kentteki kazılar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından sürdürülüyor.

Kazı başkanlığını yürüten Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, bu yıl kazı sezonunun en önemli çalışma alanlarından birinin antik dönemde ‘Penkalas’ olarak bilinen Koca Çay olduğunu söyledi.

Kazı sırasında çok sayıda heykel parçalarını gün yüzüne çıkardıklarını ve bazılarının çok önemli olduğunun altını çizen Coşkun, şöyle konuştu:

“Bu sezon bizi heyecanlandıran en önemli gelişme; mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit heykel başı ile şarap tanrısı Dionysos heykel başının yenilerini ortaya çıkarmamız oldu. Çayda bugüne kadar yaptığımız kazı çalışmalarında 100’ü aşkın heykel parçasıyla karşılaştık. Bulunan başların bazılarının 2-3 metre uzunluğundaki heykellere ait olduğu anlaşılmaktadır. İlkini üç yıl önce ortaya çıkardığımız bu heykel başları oldukça güzel korunmuş vaziyette. Yaptığımız kazı çalışmalarında, toplamda iki Afrodit, üç Diyonisos heykel başını çıkarmayı başarmış olduk.”

Heykellerin gövdelerinin ise birçok parça halinde bulunduğunu bildiren Coşkun, antik kentte geçen nisanda başlayan kazı sezonunu bu ay sonlandıracaklarını sözlerine ekledi.

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