Kutsal ağaç önünde çıplak poz veren kadın tutuklandı

Yerel aktivist, influencer ve iş kadını Ni Luh Djelantik, Bali'de, 700 yıllık bir ağaçla çıplak bir şekilde poz verdiği için tutuklandı.

Instagram’da 550 binden fazla takipçisi bulunan Ni Luh Djelantik, çarşamba günü Endonezya’daki Bali adasındaki bir tapınağın arkasında bulunan Kayu Putih ağacıyla poz verdiği bir dizi fotoğraf paylaştı.

Söz konusu paylaşım 16 binden fazla kişi tarafından beğenilse de, influencer’ı eleştiren kişiler de çoğunluktaydı. Hatta öyle ki, Djelantik’in çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede yaptığı “çıplak” fotoğraf çekiminin ardından tutuklandığı bildirildi.

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Çarpıcı skandal, Rus yoga fenomeni Alina Fazleeva’nın kutsal ağaçta benzer fotoğraflar paylaştığı için sınır dışı edilmesinden bir yıl sonra oldu.

Fazleeva, ağaçta poz verdiği fotoğrafları paylaştıktan sonra büyük tepkiyle karşılaştı ve daha sonra ağacın dibinde tamamen giyinik bir şekilde dua ettiği ve “pişmanlığını” ifade ettiği bir özür videosu yayınladı.

O ve kocası, “kamu düzenini tehlikeye attıklarını ve yerel normlara saygısızlık ettiklerini” söyleyerek Bali göçmenlik şefi Jamaruli Manihuruk ile yaşanan olay üzerine sınır dışı edildi.

Yerel yönetim, tropik adada uygulanmak üzere bir dizi yeni kuralı değerlendiriyor. Bunlara yalnızca turistlere yönelik bir vergi, motosiklet yasağı ve Endonezya içinden kimlerin vize başvurusunda bulunabileceği konusundaki değişiklikler dahil.

Ocak ve mart ayları arasında yaklaşık 620 yabancı, fazla kalma, uygunsuz davranma ve düzeni bozma dahil olmak üzere vize ihlalleri nedeniyle Endonezya’dan sınır dışı edildi.