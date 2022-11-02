Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Burcu Durmaz ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Konseriyle Sona Erdi

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin bu yıl 20’ncisini düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali yarın akşam Bellapais Manastırı’ndaki Burcu Durmaz ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konseriyle sona erdi.
13 Eylül’de Fazıl Say ve Serenad Bağcan konseriyle Salamis Antik Tiyatro’da başlayan ve bir buçuk ay boyunca 12 farklı konsere ev sahipliği yapan festival, Burcu Durmaz ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Konseriyle final yaptı.
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