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Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Burcu Durmaz ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Konseriyle Sona Erdi

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Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Burcu Durmaz ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Konseriyle Sona Erdi
Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Burcu Durmaz ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Konseriyle Sona Erdi

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin bu yıl 20’ncisini düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali yarın akşam Bellapais Manastırı’ndaki Burcu Durmaz ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın  konseriyle   sona erdi.

 13 Eylül’de Fazıl Say ve Serenad Bağcan konseriyle  Salamis Antik Tiyatro’da başlayan ve bir buçuk ay boyunca 12 farklı konsere ev sahipliği yapan festival, Burcu Durmaz ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Konseriyle  final yaptı.

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